WoW : Après seulement 3 jours, la course à la première place de la Flèche du Vide est terminée



le 27 mars 2026 à 11h07 Publié par Amandine Paccou le 27 mars 2026 à 11h07

La course à la première place (World First Race) s'est achevée le 27 mars 2026 pour le raid de la Flèche du Vide de WoW Midnight, après seulement 3 jours de compétition.