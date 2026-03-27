WoW : Après seulement 3 jours, la course à la première place de la Flèche du Vide est terminée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 mars 2026 à 11h07
La course à la première place (World First Race) s'est achevée le 27 mars 2026 pour le raid de la Flèche du Vide de WoW Midnight, après seulement 3 jours de compétition.
WoW : Après seulement 3 jours, la course à la première place de la Flèche du Vide est terminée
Les deux premiers raids de la saison 1 de WoW Midnight sont disponibles en mode mythique depuis le 25 mars 2026, ce qui a marqué le début de la traditionnelle course à la première place pour la progression. Cette fois, il n'aura fallu que quelques jours au gagnant pour venir à bout du dernier boss de la Flèche du Vide (The Voidspire).

La guilde "Liquid" remporte la course à la première place de la Flèche du Vide

Habituellement sur WoW, la sortie d'un nouveau raid en mode mythique est suivie d'une progression intense et difficile, mais la première saison de Midnight a dérogé à cette règle. Dans la nuit du jeudi au vendredi 27 mars, la guilde "Liquid" a réussi à terrasser l'ultime boss de la Flèche du Vide, marquant la fin de la course à la première place (World First). Loin des 384 tentatives nécessaires pour éliminer Dimensius dans la Manaforge Oméga sur The War Within, la Couronne du Cosmos n'aura requis que 35 essais, un chiffre qui apparaît dérisoire.

course-voidspire
Avant cela, les deux boss qui auraient pu amener une véritable difficulté, les paladins de l'Avant-garde lumaveuglée et Vaelgor et Ezzorak sont tombés tout aussi vite, après respectivement 52 et 14 tentatives. Ce constat déçoit la communauté, qui s'attendait à une compétition un peu plus palpitante.

WoW serait-il devenu trop facile ?

Beaucoup se sont exprimés à ce sujet par l'intermédiaire de Reddit, et ont discuté de la raison de cette simplification du mode mythique : l'abolition des addons de combat, qui a mené à une trivialisation des mécaniques des boss. Qui plus est, le fait que la course a une nouvelle fois démarré à des horaires différents en Europe et aux Amériques apparaît encore plus dérangeant qu'à l'ordinaire, puisque si les boss meurent si rapidement, les groupes hors États-Unis n'ont tout bonnement aucune chance de prétendre à la victoire.

Race to World First: Midnight Season 1 | Mythic Day 3
by u/AutoModerator in CompetitiveWoW

Blizzard est vivement critiqué, et même s'il reste encore un raid à parcourir, la Marche sur Quel'Danas, cette première saison Mythique se révèle d'ores et déjà décevante. Certes, WoW Midnight présente des points positifs notables, mais le changement est sans doute trop brutal pour une communauté habituée à un certain degré de difficulté depuis des années. En parallèle à cela, atteindre 2 000 de cote en donjon MM+ est tout aussi facile ; le développeur serait-il allé trop loin dans la simplification du jeu ? Le débat est ouvert, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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