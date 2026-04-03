WoW : Belo'ren, le premier boss de la Marque sur Quel'Danas, est tombé

La course à la première place bat son plein dans le raid de la Marche sur Quel'Danas sur WoW Midnight, et le premier boss, Belo'ren, a fini par être vaincu.
Alors que le raid complet de la Flèche du Vide de WoW
Midnight n'avait pas proposé une compétition intense au niveau de la course à la première place en mode mythique, les choses se déroulent autrement pour la Marche sur Quel'Danas. L'instance ayant ouvert ses portes le 1er
avril 2026 donne bien plus de fil à retordre aux guildes, et le premier des deux boss, Belo'ren, a cédé face au groupe "Liquid".
"Liquid" terrasse Belo'ren sur WoW Midnight en mode mythique
Il aura fallu 196 tentatives
aux Américains de la fameuse guilde "Liquid"
pour venir à bout du premier boss de la Marche sur Quel'Danas sur WoW Midnight
, mais le majestueux oiseau Belo'ren
a fini par tomber.
Le combat n'a, comme vous l'avez deviné, pas été évident. Le phœnix ne cesse en effet de renaître de ses cendres, et le seul moyen de le détruire est d'éliminer son œuf, ce qui nécessite de lourds dégâts. Après chaque résurrection, il se montre plus menaçant, avec des mécaniques obligeant les joueurs à être très vigilants et réactifs. Ce DPS check
a pu être validé avec une composition optimisée, comportant 3 healers, deux prêtres discipline et un moine Tisse-brume, ainsi que 12 DPS à distance contre seulement 3 mêlées. Niveau tank, un guerrier et un druide ont su faire le travail, permettant à "Liquid" d'obtenir une énième victoire.
Désormais, il ne reste qu'un seul boss à vaincre pour que la course de la saison 1 se termine, le Glas de minuit, même si à la mi-saison, un nouveau raid sera déployé.
La Marche sur Quel'Danas offre plus de spectacle que la Faille du Rêve et la Flèche du Vide, ce qui devrait redonner le sourire à tous ceux qui s'inquiétaient de ne pas rencontrer suffisamment de difficultés sur WoW Midnight
. Reste maintenant à savoir qui sortira vainqueur face au Glas de minuit, alors n'hésitez pas à suivre l'avancée de la compétition sur Twitch pour ne rien manquer.
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