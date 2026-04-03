WoW : Belo'ren, le premier boss de la Marque sur Quel'Danas, est tombé



le 03 avril 2026 à 10h55 Publié par Amandine Paccou le 03 avril 2026 à 10h55

La course à la première place bat son plein dans le raid de la Marche sur Quel'Danas sur WoW Midnight, et le premier boss, Belo'ren, a fini par être vaincu.