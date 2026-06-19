WoW : Cette fonctionnalité arrive en saison 2 pour faciliter les échanges entre les membres d'une guilde

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 juin 2026 à 09h25
Une fonctionnalité inédite sur WoW va être implantée avec la saison 2 de Midnight. La communication entre les membres d'une même guilde se verra facilitée, du moins si vous utilisez Discord.
WoW : Cette fonctionnalité arrive en saison 2 pour faciliter les échanges entre les membres d'une guilde

Au lendemain du déploiement du patch 12.0.7 de WoW Midnight, Blizzard a dévoilé les nouveautés de la saison 2. Ce prochain chapitre réservera bien des surprises et promet d'être mouvementé, et en plus de cela, le développeur a veillé à proposer une toute nouvelle fonctionnalité qui facilitera vos discussions.

Lier Discord au chat de guilde sera possible en saison 2 de WoW Midnight

Pour fluidifier vos échanges avec les membres de votre guilde sur WoW Midnight, Blizzard propose d'implanter de nouveaux paramètres avec la saison 2 : en reliant vos comptes Battle.net et Discord, vous serez en mesure d'échange avec votre guilde à tout moment. Plus précisément, il sera possible d'envoyer des messages entre WoW et Discord rapidement et facilement.

La mise en place de cette fonctionnalité ne sera pas particulièrement complexe. Il faudra simplement que le chef de guilde s'assure que les autorisations appropriées soient activées, en reliant le salon Discord au chat de guilde. Ces manipulations ne devraient pas vous prendre trop de temps, et les détails techniques peuvent être consultés par ici.

discord-chat-wow

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L'avantage de cela sera surtout la possibilité de créer un canal de discussion Discord distinct sur WoW, et de pouvoir consulter ce que disent vos amis en jeu même lorsque vous n'êtes pas connecté à Azeroth. Concrètement, vous pourrez lier le chan de guilde sur Discord, et les joueurs connectés uniquement sur Discord pourront communiquer avec ceux qui seront en jeu.

chat-guild-discord

Cette nouvelle fonctionnalité sera bientôt disponible en test sur le PTR. Une fois déployée sur les serveurs officiels, sa configuration se fera en quelques minutes, et devrait contribuer à faciliter l'organisation d'activités sur WoW au sein d'une guilde. 

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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