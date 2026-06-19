WoW : Cette fonctionnalité arrive en saison 2 pour faciliter les échanges entre les membres d'une guilde

Une fonctionnalité inédite sur WoW va être implantée avec la saison 2 de Midnight. La communication entre les membres d'une même guilde se verra facilitée, du moins si vous utilisez Discord.

Au lendemain du déploiement du patch 12.0.7 de WoW Midnight, Blizzard a dévoilé les nouveautés de la saison 2. Ce prochain chapitre réservera bien des surprises et promet d'être mouvementé, et en plus de cela, le développeur a veillé à proposer une toute nouvelle fonctionnalité qui facilitera vos discussions.

Lier Discord au chat de guilde sera possible en saison 2 de WoW Midnight

Pour fluidifier vos échanges avec les membres de votre guilde sur WoW Midnight, Blizzard propose d'implanter de nouveaux paramètres avec la saison 2 : en reliant vos comptes Battle.net et Discord, vous serez en mesure d'échange avec votre guilde à tout moment. Plus précisément, il sera possible d'envoyer des messages entre WoW et Discord rapidement et facilement.

Patch 12.1 adds Discord integration to World of Warcraft, allowing Guild chats to be linked directly to Discord channels so you can still chat even when you're not in-game pic.twitter.com/6FF7c9cBOu — MrGM (@MrGMYT) June 18, 2026

La mise en place de cette fonctionnalité ne sera pas particulièrement complexe. Il faudra simplement que le chef de guilde s'assure que les autorisations appropriées soient activées, en reliant le salon Discord au chat de guilde. Ces manipulations ne devraient pas vous prendre trop de temps, et les détails techniques peuvent être consultés par ici.

À lire également WoW : Saison 2 de Midnight, aperçu des nouveautés

L'avantage de cela sera surtout la possibilité de créer un canal de discussion Discord distinct sur WoW, et de pouvoir consulter ce que disent vos amis en jeu même lorsque vous n'êtes pas connecté à Azeroth. Concrètement, vous pourrez lier le chan de guilde sur Discord, et les joueurs connectés uniquement sur Discord pourront communiquer avec ceux qui seront en jeu.

Cette nouvelle fonctionnalité sera bientôt disponible en test sur le PTR. Une fois déployée sur les serveurs officiels, sa configuration se fera en quelques minutes, et devrait contribuer à faciliter l'organisation d'activités sur WoW au sein d'une guilde.