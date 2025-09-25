WoW : Correctif du 25 septembre 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
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Donjons et RaidsManaforge Oméga
- Résolution d'un problème en difficultés Normale et Héroïque, à cause duquel Salhadaar réapparaissait si le raid était réinitialisé après sa mort suite à l'utilisation d'un raccourci.
Événements
- Les jouets ne peuvent plus être placés dans les zones de cuisine et de service de la Fête des Brasseurs.
- Les jetons de la fête des Brasseurs sont désormais liés au Bataillon.
- Résolution d'un problème à cause duquel « Toasting » ajoutait inutilement des points dans la barre après que les récompenses ne soient déterminées.
- La nouvelle monture de cette année provenant du Coffre au trésor en forme de tonneau de Coren Navrebière est désormais nommée Brewfest Bomber.
- Les joueurs de l'Alliance reçoivent désormais la Navre-bière de Navrebière.
Quêtes
- Résolution d'un problème pouvant empêcher les joueurs de progresser sur « L'émissaire de guerre » après la complétion des Salles de l'Expiation en difficulté Mythique+.
Réputation et Renom
- Résolution d'un problème à cause duquel certains joueurs pouvaient ne plus être en mesure de progresser aussi loin que les autres avec la faction des Vandales de la manaforge. Les joueurs concernés pourraient voir leur progression de réputation s'étendre légèrement au prochain rang chaque semaine, mais le rang potentiel maximum ne sera pas affecté.
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