WoW : Correctif du 25 septembre 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 septembre 2025 à 11h45
Retrouvez les détails du correctif du 25 septembre 2025 de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 25 septembre 2025, les détails de la mise à jour
Quelques solutions ont été apportées à des problèmes sur les serveurs de WoW The War Within, concernant surtout l'événement de la Fête des Brasseurs, l'événement mondial à durée limitée. Quelques problèmes ont été corrigés en même temps, par exemple celui lié à la progression dans le Renom des Vandales de la manaforge. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 25 septembre de WoW ci-dessous.

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Correctif du 25 septembre 2025 de WoW The War Within 

Donjons et Raids

Manaforge Oméga
  • Résolution d'un problème en difficultés Normale et Héroïque, à cause duquel Salhadaar réapparaissait si le raid était réinitialisé après sa mort suite à l'utilisation d'un raccourci.

Événements

  • Les jouets ne peuvent plus être placés dans les zones de cuisine et de service de la Fête des Brasseurs.
  • Les jetons de la fête des Brasseurs sont désormais liés au Bataillon.
  • Résolution d'un problème à cause duquel « Toasting » ajoutait inutilement des points dans la barre après que les récompenses ne soient déterminées.
  • La nouvelle monture de cette année provenant du Coffre au trésor en forme de tonneau de Coren Navrebière est désormais nommée Brewfest Bomber.
  • Les joueurs de l'Alliance reçoivent désormais la Navre-bière de Navrebière.

Quêtes

  • Résolution d'un problème pouvant empêcher les joueurs de progresser sur « L'émissaire de guerre » après la complétion des Salles de l'Expiation en difficulté Mythique+.

Réputation et Renom

  • Résolution d'un problème à cause duquel certains joueurs pouvaient ne plus être en mesure de progresser aussi loin que les autres avec la faction des Vandales de la manaforge. Les joueurs concernés pourraient voir leur progression de réputation s'étendre légèrement au prochain rang chaque semaine, mais le rang potentiel maximum ne sera pas affecté.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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