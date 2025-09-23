WoW : La Fête des Brasseurs est disponible sur The War Within, les détails du Brewfest 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 septembre 2025 à 11h50
Découvrez les nouveautés amenées par la Fête des Brasseurs 2025 sur les serveurs de WoW The War Within, un événement mondial organisé du 23 septembre au 9 octobre.
WoW : La Fête des Brasseurs est disponible sur The War Within, les détails du Brewfest 2025
Chaque année, les joueurs de WoW peuvent goûter aux préparations détonantes des Nains à l'occasion de la Fête des Brasseurs, un événement mondial organisé à partir de Forgefer ou d'Orgrimmar du 23 septembre au 9 octobre 2025. Des hauts-faits sont à valider durant la célébration, et des cosmétiques sont à récupérer. The War Within accueille ainsi quelques nouveautés en la matière, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Quelles nouveautés réserve la Fête des Brasseurs 2025 sur WoW The War Within ?

Avec la Fête des Brasseurs (Brewfest) 2025, les joueurs de WoW The War Within retrouvent un fonctionnement de l'événement similaire à celui des années précédentes, c'est-à-dire en récoltant des Jetons de la Fête des Brasseurs et en affrontant Coren Navrebierre dans BRD. En affrontant ce dernier, vous pourrez comme d'habitude récupérer deux montures Grand kodo de la fête des Brasseurs et Bélier rapide de la fête des Brasseurs. Le boss vous permettra en outre d'ajouter à votre collection la monture Bombardier à barriques des Brasseurs pour la première fois sur le jeu, et d'accèder à de l'équipement iLvl 389.

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La monnaie de l'événement, les Jeton de la fête des Brasseurs sera à employer pour recevoir des cosmétiques variés, dont quelques nouveautés propres à l'édition 2025 :

Ensembles de transmogrification
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Une version verte est également disponible, chaque pièce coûte 200 Jetons, à l'exception de la ceinture qui vous reviendra à 150 Jetons.

Un ensemble de transmogrification de qualité rare pourra être collecté avec la Fête des Brasseurs :
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Enfin, vous pourrez aussi prétendre au Casque tonneau pour 200 Jetons, ainsi qu'au jouet Ballon de brasserie pour le même prix.

Si vous n'avez pas encore validé les hauts-faits de la Fête des Brasseurs, ne manquez pas d'y remédier, puisque l'événement est pris en compte pour la complétion du méta haut-fait Voyage au bout du monde par l'intermédiaire de Maître brasseur. La Fête des Brasseurs 2025 s'achèvera le 9 octobre prochain, alors rendez-vous sans tarder dans les capitales associées pour ne pas en rater une seule goutte et parfaire vos collections.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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