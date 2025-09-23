WoW : La Fête des Brasseurs est disponible sur The War Within, les détails du Brewfest 2025



le 23 septembre 2025 à 11h50 Publié par Amandine Paccou le 23 septembre 2025 à 11h50

Découvrez les nouveautés amenées par la Fête des Brasseurs 2025 sur les serveurs de WoW The War Within, un événement mondial organisé du 23 septembre au 9 octobre.