WoW MoP : Correctif du 25 septembre et équilibrage des classes, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 septembre 2025 à 11h45
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes de la P2 de WoW MoP et le correctif du 25 septembre 2025 dans cet article.
WoW MoP : Correctif du 25 septembre et équilibrage des classes, les détails de la mise à jour
Avec le lancement de la P2 de WoW Classic MoP, Blizzard a en premier lieu apporté un équilibrage des classes propulsant le mage Givre au sommet du classement des DPS, bien que d'autres classes aient reçu un buff majeur, à savoir le chaman Élémentaire et le démoniste Démonologie. En plus de cela, le développeur a solutionné quelques problèmes, et a allégé le montant de points de vaillance à obtenir pour avancer dans le second chapitre de la quête légendaire. Pour en savoir plus, nous invitons à consulter l'équilibrage des classes de la P2 et le correctif du 25 septembre 2025 ci-dessous.

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Équilibrage des classes de la P2

Mage

Arcanes
Givre
  • Les dégâts et soins de Eclair de givre sont augmentés de 15 %.
  • Les dégâts de Eclair de givrefeu sont augmentés de 15 %.
  • Les dégâts de Javelot de glace sont augmentés de 15%.
  • Cela augmente également les dégâts infligés par Maîtrise : Éclats de glace, ainsi que les versions de Éclair de givre, Éclair de givrefeu et Javelot de glace sous Veines glaciales.

Voleur

Assassinat

Chaman

Élémentaire
  • L'augmentation des dégâts de Eclair du patch 5.5.0 est portée à 20 % (au lieu de 10 %).
  • Les dégâts de Chaîne d'éclairs sont augmentés de 10 %.
  • Les dégâts de Fulmination sont augmentés de 10 %.

Démoniste

Affliction
  • L'augmentation des dégâts de Corruption du patch 5.5.0 est réduite à 20 % (au lieu de 33 %).
  • Échange d'âme sur Garalon ne transférera plus le pourcentage d'augmentation de dégâts d'une patte vers d'autres parties du corps sans être à l'intérieur du Point affaibli de cette patte.
Démonologie
  • L'augmentation des dégâts de Diablotin sauvage du patch 5.5.0 est portée à 60 % (au lieu de 43  %).
  • L'augmentation des dégâts de Plaie funeste du patch 5.5.0 est portée à 50 % (au lieu de 33 %).
  • Les dégâts de Feu de l'âme sont augmentés de 20 %.

Guerrier

Armes
  • L'augmentation des dégâts de Attaques circulaires du patch 5.5.0 est réduite à 0% (au lieu de 10%).

Correctif du 25 septembre 2025 

  • Roo Desvin et le Maître d'armes Holinka offrent désormais des armures en cuir contre de l'Honneur.
  • Résolution d'un problème qui empêchait les personnages de niveau 89 de se mettre en file pour les boss d'événements via l'outil de Recherche de donjon aléatoire.
  • Darna Pintemiel et la quête « Sauvez la fête des Brasseurs ! » ont été supprimés.
  • Les prérequis pour la quête « Test de vaillance » ont été réduits à 1 600 points de Vaillance obtenus (au lieu de 3 000).
  • Note des développeurs : Ce changement ne modifie pas le texte de la quête et du haut fait. Ces derniers seront modifiés à une date ultérieure. La conversion des monnaies, comme les Fragments de pierre vénérables vers les Points de Vaillance, ne compte pas pour le prérequis d'obtention de 1 600 points de Vaillance.
Guerrier
  • Les dégâts de main gauche d'Eclair de tempête sont désormais pénalisés par Ambidextrie.
  • Dégâts de l'attaque automatique de Berserker fou augmentés à 35 % (au lieu de 20 %).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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