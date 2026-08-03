WoW : Ce qui va changer en saison 2 au niveau de l'interface

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 août 2026 à 21h03
Des améliorations de l'interface utilisateur sont au programme en saison 2 de WoW Midnight. Découvrez-les dans cet article.
WoW : Ce qui va changer en saison 2 au niveau de l'interface

La saison 2 de WoW Midnight va commencer en août 2026, et sera riche en nouveautés : boss hors instance, raid de l'abîme Venimeux, rotation des donjons mythiques, mais aussi, des améliorations au niveau de l'interface de base. Le 3 août 2026, Blizzard a résumé les mises à jour à venir concernant l'UI, et nous vous proposons de les découvrir ci-dessous.

Que réserve la saison 2 de WoW Midnight pour l'interface ?

La malédiction d'Ula'tek et la saison 2 de WoW Midnight vont apporter des mises à jour relatives à votre interface, et les changements prévus devraient en soulager plus d'un. 

Tout d'abord, vous pouvez vous attendre à plus de libertés dans l'ajustement du gestionnaire de temps de recharge (cooldown manager). En plus des sorts et buffs importants ou utilitaires, vous pourrez également suivre les délais de récupération de vos bijoux, potions et compétences raciales. Cela était déjà possible avec des addons comme Ellesmere, mais ceux qui préfèrent passer moins de temps dans leur configuration apprécieront sans doute un tel ajout, qui manquait cruellement en saison 1.

gestionnaire-temps-de-recharge-s2

Qui plus est, le système de pings vous autorisera désormais à :

  • pinger votre barre d'action ou le gestionnaire de temps de recharge pour faire connaître le statut de vos sorts 
  • pinger votre état de santé
  • pinger votre quantité de mana restant si vous êtes healer

ping-s2

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sorts-heal-config

Malheureusement, Blizzard ne semble pas prévoir d'améliorations relatives à l'affichage, et surtout au tri, des auras privées. Il faudra alors continuer à composer avec des tas d'icônes de debuffs, à moins qu'un revirement de situation n'advienne au dernier moment. 

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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