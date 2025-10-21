WoW : Ce nouveau jouet changera votre manière de voler

Les collectionneurs de jouet devront se rendre en Pandarie avec le patch 11.2.7 de WoW pour collecter un nouveau type de monture.
La prochaine mise à jour de WoW
The War Within, la 11.2.7, arrivera en décembre avec le système du Logis
, faisant office d'introduction à l'extension suivante, Midnight. Or, ce patch amènera diverses surprises sur le MMORPG de Blizzard, en particulier un nouveau type de monture.
Une montgolfière pourra être pilotée à compter du patch 11.2.7 de WoW
En complétant la suite de quêtes relative à l'héritage pandaren à compter du patch 11.2.7 de WoW
, vous serez récompensé d'un jouet pas comme les autres : la montgolfière du Festival
, qui vous rappellera des souvenirs si vous avez apprécié l'expérience en Pandarie sur la version originale ou Classic. En effet, ce modèle contrôlable permet de transporter jusqu'à 4 joueurs à la fois
, une nouveauté dont pourrait se servir Blizzard pour introduire plus tard un tout nouveau type de monture.
Une fois à bord, vos barres d'action seront remplacées par une interface propre à ce véhicule,
qui vous sera utile pour monter, descendre, avancer ou vous arrêter. Qui plus est, la montgolfière ne présente aucun temps de recharge ni de limitation de durée d'utilisation
, si bien que vous pouvez l'utiliser quand bon vous semble. Notez toutefois qu'il est nécessaire de disposer d'un Pandaren pour débloquer ce jouet, mais qu'il pourra ensuite être utilisé par n'importe lequel de vos personnages, même les Haranir
.
La série de quêtes vous accordera aussi un ensemble d'armure, alors si vous êtes intéressé, préparez dès aujourd'hui un Pandaren de niveau 50 ou plus. C'est à ce niveau que vous aurez accès à la suite de quêtes, dès que la mise à jour 11.2.7 de WoW
sera déployée.
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