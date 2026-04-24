WoW : Blizzard s'excuse pour le lancement du patch 12.0.5, et propose une solution pour les jets bonus

Blizzard a présenté ses excuses aux joueurs à la suite des divers problèmes rencontrés avec le déploiement du patch 12.0.5 de WoW Midnight. Le développeur met également en place une solution concernant les objets acquis en double avec les jets bonus.

La mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight est disponible depuis le mercredi 22 avril 2026, et malheureusement, le lancement s'est révélé très chaotique. Ralentissements, mauvais équilibrage des classes, problèmes en lien avec les métiers et les duels de décoration, ou encore des objets reçus en double avec le nouveau système de jets bonus sont autant d'éléments ayant contribué à ternir cette sortie. Deux jours plus tard, Blizzard a présenté ses excuses aux joueurs, et propose une solution pour rattraper les soucis générés par les bugs des breloques.

Blizzard promet de faire mieux avec les sorties de patch sur WoW Midnight

Cela faisait bien longtemps qu'un déploiement de patch avait rencontré autant de problèmes sur WoW : la mise à jour 12.0.5 n'a pas fait l'unanimité, loin de là, et le développeur est bien conscient de cela. Pour cette raison, Blizzard a tenu à s'excuser auprès de vous le 24 avril 2026.

Le lancement du patch 12.0.5 n'a pas été à la hauteur de nos standards, et nous savons que cela a perturbé votre expérience et provoqué une frustration légitime. L'équipe travaille sans relâche depuis le lancement pour stabiliser le jeu et corriger les problèmes les plus importants que les joueurs ont rencontrés immédiatement : consultez nos mises à jour de correctifs ici, ainsi que nos publications concernant le problème du Jet de butin bonus ici et ici. L'équipe tire des enseignements de ce lancement afin de s'assurer que cela ne se reproduise pas. Nous allons également faire davantage d'efforts pour communiquer de manière ouverte, rapide et régulière lorsque le lancement ne se déroule pas comme prévu : les problèmes connus sur lesquels nous travaillons, les correctifs au fur et à mesure de leur déploiement, ainsi que toute autre information utile pour notre communauté pendant la résolution des problèmes. Nous sommes profondément attachés à ce jeu, et nous y jouons à vos côtés. Nous ferons mieux. Merci de rester avec nous, L'équipe de World of Warcraft

Plusieurs problèmes ont ainsi été solutionnés à l'heure où nous écrivons ces lignes, si bien que les choses devraient revenir à la normale d'ici peu. Néanmoins, le développeur n'a pas encore évoqué un nouvel équilibrage des classes.

Les jets bonus employés avant le correctif vont être remboursés

Normalement, les jets bonus (Noyau du Vide nébuleux), arrivés avec la mise à jour 12.0.5 de Midnight, ne peuvent vous offrir deux fois le même équipement, ou une pièce que vous possédez. De nombreux joueurs ont toutefois eu la mauvaise surprise de récupérer un objet déjà en leur possession, perdant ainsi leurs précieuses breloques.

Pour remédier à cet inconvénient, Blizzard prévoit de rembourser tous les Noyaux du Vide nébuleux dépensés avant la correction du problème. Cela signifie que si vous avez obtenu une pièce via ce système, vous pourrez de nouveau la récupérer, mais cette fois, l'acquisition sera enregistrée.

Prenons l'exemple de Jay, un Moine Tisse-brume, qui a dépensé 2 Noyaux du Vide nébuleux dans la Fosse de Saron et obtenu la ceinture et les jambières en cuir via le système de jet bonus avant la correction. Les jets bonus de Jay ont pu ou non être correctement enregistrés dans la base de données avant le correctif. Ainsi, la prochaine fois qu'il retournera dans la Fosse de Saron et utilisera ses jets bonus, il pourra obtenir de nouveaux objets… ou recevoir à nouveau la ceinture ou les jambières. Maintenant que le système fonctionne correctement, tous les nouveaux jets seront bien enregistrés, ce qui empêche tout doublon pour les objets obtenus après la correction.

Nous ne savons pas encore quand précisément seront rendus les Noyaux du Vide, mais cela devrait arriver assez rapidement. D'autres corrections risquent d'être déployées dans les jours à venir, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de WoW Midnight.