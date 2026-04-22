WoW : Atteignez 3 400 de cote en Mythique+ pour récupérer une monture prestigieuse en saison 1 de Midnight

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 avril 2026 à 13h00
Un nouveau haut fait est apparu avec la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight : en passant le seuil des 3 400 de cote en donjon mythique, vous pourrez vous offrir une monture au choix parmi plusieurs possibilités.
WoW : Atteignez 3 400 de cote en Mythique+ pour récupérer une monture prestigieuse en saison 1 de Midnight

La mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight est arrivée le 22 avril 2026, et a introduit plusieurs nouveautés sur l'extension, par exemple les duels de décoration ou les jets bonus via la Forge du Vide. Blizzard en a également profité pour ajouter un haut-fait lié à votre performance en donjon Mythique, qui devrait séduire les collectionneurs de montures.

Quelles montures obtenir avec 3 400 de cote en saison 1 de WoW Midnight ?

Si vous avez interagi avec Lindormi à Lune-d'Argent, juste à côté du portail vers les voies temporelles aux coordonnées 42.28, 58.81, depuis le déploiement du patch 12.0.5 de WoW Midnight, vous avez sans doute remarqué que ce PNJ vendait désormais des montures.

lindormi

En effet, un nouveau haut-fait lié à votre progression en Mythique+ de la saison 1 de Midnight a été ajouté, Saga mythique de Midnight : saison 1. Le valider requiert d'atteindre une cote de 3 400, ce qui vous offrira une Selle perdue dans le temps (Timelost Saddle). Vous ne pouvez en obtenir qu'une seule par saison et par bataillon, et cette précieuse monnaie sert à acquérir l'une des montures proposées par Lindormi :

BFA

Shadowlands

Dragonflight

The War Within

Midnight

  • Amethyst Mechsuit
  • Cerulean Deathwalker (recoloration de la monture de Shadowlands)

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En plus de cela, les joueurs classés dans le top 1 % en Mythique+ valideront un second haut-fait, Champion ombral, et se verront attribuer une monture exclusive, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée au moment où nous écrivons ces lignes. Si vous aimez les défis et les montures, ne perdez donc pas de temps et constituez le meilleur groupe possible pour améliorer votre score lors de cette première saison de WoW Midnight.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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