WoW : À quoi servent les Assortiments d'appareils et comment en obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 février 2025 à 15h26
Retrouvez des informations relatives aux Assortiments d'appareils et aux butins à déverrouiller grâce à cela sur WoW The War Within.
WoW : À quoi servent les Assortiments d'appareils et comment en obtenir ?
Le patch 11.1 de WoW The War Within a marqué l'ouverture de la capitale de Terremine, une ville gigantesque peuplée par les Gobelins et gérée par différents Cartels. Or, les lieux regorgent de secrets, et vous avez peut être déjà récupéré quelques Assortiments d'appareils. Retrouvez plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

Que sont les Assortiments d'appareils sur WoW ?

Après avoir découvert Terremine sur WoW The War Within, vous aurez la possibilité de récolter une toute nouvelle monnaie, l'Assortiment d'appareils.
assortiment-appareil

Elle se dépense en s'adressant à deux PNJ de Terremine, Ditty Fusegars (en bleu sur la carte), et Skedgit Cendrepan (en rouge).

localisation-pnj-assortiment-appareils
Les Assortiments d'appareils vous serviront à obtenir des mascottes et des montures :

Offres de Ditty Fusegars (mascottes)
  • Mécagophère
  • Larbin de Gentepression
  • Mécasaure cramoisi
  • Porte-barrique des Flots noirs
  • Professeur Mandal
  • Préposé de la KapitalRisk
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Chacun d'entre elles vous coûtera 5 Assortiments d'appareils.

Offres de Skedgit Cendrepan (montures)
  • Investigateur d'innovations
  • Manipulateur de marge 
  • Réévaluateur de ressources
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Chacune d'entre elles vous reviendra à 25 Assortiments d'appareils.

Comment obtenir des Assortiments d'appareils ?

Malheureusement, récupérer des Assortiments d'appareils exige une certaine patience. Il n'est en effet possible d'en trouver uniquement à Terremine, et pour ce faire, vous devrez ouvrir l'œil. Parfois, vous en verrez dans les bennes débordantes (Overflowing Dumpster) de la ville si vous avez atteint au moins le Renom 13 auprès des Cartels de Terremine. Il se peut aussi que vous en receviez dans les coffres Parangon, ou en achevant une créature rare de la capitale. Cette monnaie est liée quand ramassée, ce qui signifie qu'un passage à l'hôtel des ventes ne vous sera d'aucun secours.

En réalité, vous devriez en obtenir suffisamment et sans même vous en rendre compte au fil du temps pour vous votre modèle préféré, à mesure que vous complétez des activités dans Terremine. Les collectionneurs devront néanmoins fournir plus d'efforts pour acquérir toutes les montures et les mascottes disponibles avec les Assortiments d'appareils, mais cela ne leur fera sans doute pas peur au regard de ce qu'ils ont déjà certainement accompli.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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