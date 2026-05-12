WoW : 5 ours sortent victorieux d'une clé 20

Une composition qui ne devrait pas pouvoir exister a su terminer la Flèche de Coursevent en +20 en mai 2026.

La méta est un facteur important lorsqu'il s'agit d'augmenter la difficulté des clés des donjons Mythique+ sur WoW, et parfois, elle peut se révéler particulière. En mai 2026, rien ne va plus sur les serveurs de Midnight, puisqu'un groupe atypique a réussi à valider une clé +20.

Un groupe de 5 druides tank termine la Flèche de Coursevent en +20

Depuis longtemps, les spécialisations tank de WoW sont les plus en mesure de compléter seules des contenus difficiles, mais ce phénomène a atteint son paroxysme en mai 2026 sur Midnight. À la suite de l'équilibrage du 6 mai, les druides gardien ont reçu certes un nerf de leurs dégâts, mais des buffs notables regardant leur survivabilité et leur menace. Cela a conduit un groupe de 5 druides tank déterminés et compétents à lancer une clé 20 de la Flèche de Coursevent, et à la réussir.

Un tel exploit laisse la communauté sans voix. Il n'est absolument pas normal qu'une telle composition, sans healer ni DPS, puisse venir à bout d'un donjon aussi difficile, même avec un iLvl moyen de 285. Seulement 3 morts sont à déplorer, et même si la clé a été validée de justesse dans les temps, il n'en demeure que cela n'entache en rien la prouesse accomplie par ces 5 ours. Les joueurs se sont offusqués en commentaire, et ont fortement blâmé le développeur.

Sans grande surprise, Blizzard a tout de suite réagit et propose un nerf de la spécialisation dès le 13 mai 2026, avec le dernier équilibrage concernant uniquement les tanks.

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Le développeur est très critiqué en ce début d'extension concernant la méta. Si celle des tanks est probablement la plus chaotique, il n'en demeure que les DPS et les healers ne trouvent pas non plus leur compte : le paladin sacré devrait faire l'objet d'une refonte, le druide restoration domine avec trop de force, le prêtre discipline sent son identité en danger, le prêtre sacré est inexistant. Au niveau des DPS, même constat. Alors que le DH Dévoration s'envole, des classes telles que le druide farouche ne peuvent briller depuis mars dernier. Reste maintenant à espérer que Blizzard saura apporter les réponses que nous attendons avec la mise à jour 12.0.7.