WoW : Équilibrage des classes du 13 mai 2026, les détails de la mise à jour

Depuis le début de la saison 1 de WoW Midnight, les moines dominent la méta des tanks, et Blizzard souhaite réagir avec la prochaine maintenance hebdomadaire. Le 13 mai 2026, tous les tanks à l'exception du Maître brasseur vont faire l'objet de plusieurs ajustements, de façon à équilibrer davantage les choses. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des tanks du 13 mai ci-dessous.

Équilibrage des classes du 13 mai 2026 de WoW Midnight

Nous déployons plusieurs ajustements pour les tanks lors de la maintenance hebdomadaire, car nous estimons que leur capacité à encaisser les dégâts en Mythique+ est actuellement en dessous de nos attentes. Ces changements poursuivent deux objectifs principaux :

Augmenter les capacités de défenses passives afin de réduire globalement les dégâts subis par les spécialisations de tank les moins performantes dans les clés élevées. Améliorer le temps de disponibilité et l'efficacité de certains temps de recharge défensifs. Cela devrait aider les spécialisations en difficulté à mieux gérer les phases de dégâts importants.

Nous espérons que ces ajustements permettront de réduire l'écart entre les différentes spécialisations tank. Nous continuerons à surveiller la situation et à effectuer des équilibrages si nécessaire.

Chasseur de démons (Vengeance)

Note des développeurs : les défenses de base du DH Vengeance sont actuellement son principal point faible, tandis que ses temps de recharge défensifs et leur efficacité offrent déjà de bonnes performances. Nous allons donc principalement renforcer ses points de vie et sa réduction des dégâts, avec une augmentation supplémentaire plus légère de l'Armure.

Protections démoniaques réduit désormais tous les dégâts subis de 12 % (au lieu de 8 %).

Peau dure augmente désormais l'Endurance de 55 % (au lieu de 50 %).

L'efficacité de Maîtrise : Gangresang est augmentée de 20 %.

Saccageur du Vide permet désormais à Fragilité de réduire les dégâts subis de 5 % (au lieu de 4 %).

Chevalier de la mort (Sang)

Note des développeurs : nous cherchons à lisser les dégâts subis par les Chevaliers de la mort Sang en dehors de leurs fenêtres de temps de recharge en améliorant la régularité et le temps de disponibilité de leur talent prestige. Afin de mieux gérer ces périodes de dégâts subis élevés, nous augmentons également leurs points de vie ainsi que les soins de Frappe de mort.

Druide (Gardien)

Note des développeurs : Ces changements visent à rapprocher cette spécialisation de ses performances attendues : des dégâts élevés par rapport aux autres tanks, mais sans être anormalement supérieurs.

Les dégâts directs de Rosser sont réduits de 25 %.

Fidèle d'Élune soigne désormais à hauteur de 15 % des dégâts des Arcanes infligés (au lieu de 25 %).

Guerrier (Protection)

Note des développeurs : la réduction des dégâts physiques du Guerrier Protection est déjà très solide, mais la spécialisation reste un peu en retrait face aux dégâts magiques et aux effets de dégâts sur la durée. Ces changements visent à renforcer ces aspects tout en facilitant le maintien de valeurs élevées pour Dur au mal.

Combattre à travers les flammes réduit désormais les dégâts magiques subis de 6 % (au lieu de 4 %).

Phalange réduit désormais les dégâts infligés par les ennemis de 8 % (au lieu de 5 %).

L'efficacité de Dur au mal est augmentée de 8 %.

Paladin (Protection)

Note des développeurs : avec ces changements, nous souhaitons améliorer la durabilité de base des Paladins Protection en renforçant les effets passifs contribuant à leur survie effective. Nous ajustons également leur capacité de survivabilité grâce à des améliorations de l'efficacité et de la puissance des temps de recharge défensifs.