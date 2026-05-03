WoW : Équilibrage des classes du 6 mai 2026, les détails de la mise à jour

À la suite du déploiement de la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight, la méta s'est retrouvée bouleversée et pour remettre un peu d'ordre dans tout cela, Blizzard propose un équilibrage des classes le mercredi 6 mai 2026. Les paladins sacré vont recevoir un énième buff, tandis que les druides heal verront leur puissance diminuer quelque peu. Par ailleurs, les mages et les voleurs vont faire l'objet d'un nerf, au contraire du démoniste affliction, qui sera peut-être enfin plus agréable à jouer. Bien entendu, d'autres ajustements sont prévus, et nous vous invitons à les consulter ci-dessous.

Équilibrage des classes du 6 mai 2026 de WoW Midnight

PvE

Chevalier de la mort

Givre

Tous les dégâts augmentés de 5%. Ne s'applique pas en PvP.

Impie

Note des développeurs : Les Chevaliers de la mort Impie sont plus performants que prévu après les récents correctifs et les modifications du Patch 12.0.5.

Dégâts du Trait de l'ombre du Magus de la mort réduits de 15%. Ne s'applique pas en PvP.

Dégâts de Cimetière réduits de 15%. Ne s'applique pas en PvP.

Cavalier de l'apocalypse : Dégâts d'Epidémie de Blanchetête réduits de 25%. Ne s'applique pas en PvP.

Cavalier de l'apocalypse : Dégâts de Fureur gelée de Trollemort réduits de 25%. Ne s'applique pas en PvP.

San'layn : Frisson de sang augmente désormais les dégâts de Peste d'effroi et Peste virulente de 10% (au lieu de 5%).

Chasseur de démons

Dévoration

Tous les dégâts réduits de 3%.

Annihilateur : Dégâts de Météore précurseur du Vide réduits de 12%.

Annihilateur : Bonus de dégâts d'Ascension météorique pour Rayon du Vide réduit à 10% (au llieu de 15%).

Vengeance

Peau dure augmente désormais l'Armure de 185% (au lieu de 150%).

Druide

Gardien

Note des développeurs : Les Druides Gardien sont toujours trop performants lors des contextes Cible unique, mais ont des difficultés avec la menace et les dégâts soutenus en dehors des temps de recharge. Avec ces changements, nous visions à réduire le potentiel de burst et transférer une partie de cette puissance en des capacités plus fiables et constantes afin d'aider à générer et maintenir la menace.

Efficacité de l'écho de Garde farouche réduite à 200% (au lieu de 300%).

Dégâts de Lune rouge réduits de 20%.

Dégâts de Mutiler réduits de 15%.

Dégâts de Destruction massive réduits de 15%.

Dégâts de Ravage réduits de 15%.

Dégâts directs de Rosser augmentés de 200%.

Dégâts de saignement de Rosser augmentés de 100%.

Restauration

Tous les soins réduits de 3%. Ne s'applique pas en PvP.

Flore éternelle soigne pour 20/40% du soin final de Fleur de vie (au lieu de 25/50%). Ne s'applique pas en PvP.

Évocateur

Augmentation

Tous les dégâts des capacités et des familiers réduits de 5%.

Résolution d'un problème à cause duquel les dégâts de Bénédiction de la fournaise n'étaient pas modifiés par le passif de la spécialisation. Le coefficient de dégât des sorts de Bénédiction de la fournaise a été ajusté afin de compenser, afin que les dégâts effectifs ne soient changés que par l'ajustement ci-dessus.

Squammandant : Résolution d'un problème à cause duquel les dégâts de Bombardements n'étaient pas modifiés par les passifs de la spécialisation. Les calculs de dégâts de Bombardements ont été ajustés afin de compenser.

Note des développeurs : Les dégâts effectifs ne changeront pas pour Dévastation et seront seulement réduits de 5% pour Augmentation.

Chasseur

Maîtrise des bêtes

Tous vos dégâts et ceux de vos familiers augmentés de 4%. Ne s'applique pas en PvP.

Précision

Mage

Givre

Dégâts de Fracasser à la cible principale réduits de 6%.

Note des développeurs : Les correctifs de la semaine dernière pour Main de givre et Rafale ont apporté une importante augmentation de dégâts pour Givre. Cette modification vise à réduire l'impact de ces derniers.

Moine

Maître-brasseur

Forte tolérance rembourse 2/4 secondes du temps de recharge d'Infusion purificatrice quand lancée à Report sublimé (au lieu de 3/6 secondes).

Zen augmente l'efficacité de Report de 15%, en fonction des points de vie manquants (au lieu de 20%).

Paladin

Sacré

Soins de Flamme éternelle augmentés de 15%.

Soins de Mot de gloire augmentés de 15%.

Soins de Lumière de l'aube augmentés de 15%.

Protection

Armure de base augmentée de 10%.

Prêtre

Discipline

Note des développeurs : Notre objectif est de réduite la contribution de soin d'Expiation dans les raids tout en conservant sont efficacité dans le contenu avec des groupes plus petits.

Transfert de dégâts d'Expiation augmenté à 30% (au lieu de 28%). Ne s'applique pas en PvP.

Les soins de Expiation se réduisent désormais plus rapidement au-delà de 5 cibles.

Note des développeurs : Par exemple, si vous soignez 20 alliés blessés avec Expiation, celui-ci était précédemment réduit de 50%. Avec le nouvel échelonnement, celui-ci sera réduit de 60%

Sacré

Tous les soins augmentés de 6%. Ne s'applique pas en PvP.

Voleur

Hors-la-loi

Tous les dégâts augmentés de 9%. Ne s'applique pas en PvP.

Entourloupeur : Durée principale et secondaire de Couverture nuageuse réduite à 6 secondes (au lieu de 10 secondes).

Entourloupeur : Couverture nuageuse permet désormais à Trouble de se cumuler 1 fois de plus (au lieu de 2).

Entourloupeur : Bonus de chances de coup critique de Sans scrupules augmenté à 12% (au lieu de 10%).

Entourloupeur : Les cumuls de Trouble supplémentaires octroyés par Couverture nuageuse n'augmentent plus l'importance des effets secondaires, comme la réduction de dégâts du talent Fumée.

Finesse

Tous les dégâts augmentés de 7%. Ne s'applique pas en PvP

Entourloupeur : Durée principale et secondaire de Couverture nuageuse réduite à 6 secondse (au lieu de 10 secondes).

Entourloupeur : Bonus de chances de coup critique de Sans scrupules augmenté à 12% (au lieu de 10%).

Entourloupeur : Les cumuls de Trouble supplémentaires octroyés par Couverture nuageuse n'augmentent plus l'importance des effets secondaires, comme la réduction de dégâts du talent Fumée.

Chaman

Amélioration

Note des développeurs : Les Chamans Amélioration sont moins performants à la fois en Raid et en Mythique+. Avec ces changements, nous visons à augmenter les dégâts et aider Porte-tempête à rattraper Totémique. Nous résolvons également un problème qui présente un impact négatif sur la performance, et surveillerons les résultats de près.

Tous les dégâts des capacités augmentés de 5%.

Tous les dégâts des attaques automatiques augmentés de 10%.

Résolution d'un problème à cause duquel Invocation de Thorim lançait Éclair, Chaîne d'éclairs et Tempête avec moins d'efficacité que prévu quand lancé en dessous de 10 Armes du Maelström.

Porte-tempête : Don naturel augmente désormais les dégâts de Nature des capacités de 6% (au lieu de 2%).

Porte-tempête : Afflux voltaïque augmente désormais les dégâts d'Impact foudroyant et Chaîne d'éclairs de 20% (au lieu de 10%).

Démoniste

Affliction

Dégâts d'Affliction instable augmentés de 20%.

Dégâts de Graine de Corruption augmentés de 10%.

Dégâts de Corruption augmentés de 20%. Note des développeurs : Ce changement n'affecte pas Flétrissement.

Dégâts d'Agonie augmentés de 10%.

Guerrier

Note des développeurs : Ces ajustements visent à améliorer la performance globale du Guerrier ainsi que compenser la perte de dégâts en raison du correctif apporté à Blessures profondes la semaine dernière. Nous continuerons de surveiller les performances de Guerrier et apporteront davantage d'ajustements si nécessaire.

Armes

Dégâts d'Exécution augmentés de 20%.

Dégâts de Fulgurance augmentés de 20%.

Vengeur : Dégâts de Frappe assassine augmentés de 40%.

Vengeur : Dégâts de Récolte de la tempête augmentés de 30%.

Fureur

Tous les dégâts augmentés de 5%.

Dégâts d'Exécution augmentés de 20%.

Dégâts de Coup déchaîné augmentés de 20%.

Vengeur : Dégâts de Frappe assassine augmentés de 40%.

Vengeur : Dégâts de Récolte de la tempête augmentés de 30%.

Thane des montagnes : Dégâts de Courant terrestre augmentés de 50%.

Protection

Dégâts d'Exécution augmentés de 20%.

Thane des montagnes : Dégâts d'Explosion de tonnerre augmentés de 30%.

Thane des montagnes : Dégâts de Courant terrestre augmentés de 50%.

PvP

Note des développeurs : Le rythme de combat PvP est un peu trop rapide actuellement, ce qui se résume en des victimes rapides via des dégâts en burst. Nous augmentons les points de vie des joueurs en PvP afin de ralentir légèrement les combats et donner plus de temps aux joueurs de réagir.

Distinction de gladiateur (Bonus d'ensemble Bijoux PvP) augmente désormais l'Endurance de 5% supplémentaires.

Absorption de Matrice de protection en pierre du Vide réduite de 50% en PvP.

Chasseur de démons

Dévoration

Note des développeurs : La capacité de burst de Dévoration est un peu trop élevée.

Marque du Vide : Dégâts de Afflux de Vide réduits de 20% en PvP.

Druide

Équilibre

Note des développeurs : Les Druides Équilibre sont performants, bien qu'Éruption stellaire soit un peu décevante. Nous augmentons les dégâts de X afin de donner à Équilibre plus d'opportunités de contribuer au burst Cible unique.

Dégâts d'Éruption stellaire augmentés de 18% en PvP.

Chasseur

Maîtrise des bêtes

Tous vos dégâts et ceux de vos familiers réduits de 3% en PvP.

Précision

Note des développeurs : Nous avons réduit les dégâts de Précision via un récent correctif, mais ces changements ont été trop aggresifs. Nous revenons sur certaines des réductions de Flèche noire et des dégâts globaux afin de faire revenir Précision à un niveau raisonnable.

Dégâts de Flèche noire augmentés de 11% en PvP.

Tous les dégâts augmentés de 5% en PvP.

Mage

Arcanes

Note des développeurs : Arcanes est derrière les autres spécialisations du Mage, c'est pourquoi nous augmentons les dégâts de certains de ses sorts principaux. Ces derniers sont les sorts les plus difficiles à canaliser en entier, c'est pourquoi nous aimerions que ces derniers soient plus gratifiants lorsque vous les lancez.

Dégâts de Déflagration des Arcanes augmentés de 15% en PvP.

Dégâts de Projectiles des Arcanes augmentés de 15% en PvP.

Feu

Note des développeurs : Feu, et particulièrement Solfurie, est capable d'infliger un burst significatif pendant les fenêtres de Combustion. Nous aimerions réduire cela tout en conservant l'importance de lancer Boule de feu.

Dégâts d'Explosion pyrotechnique réduits de 6% en PvP.

Dégâts de Boule de feu augmentés de 80% en PvP.

Solfurie : Codex des Haut-Soleil augmente désormais les dégâts des sorts pendant Combustion de 1% pour chaque Sphères de feu-sorcier consommée en PvP (au lieu de 2%).

Givre

Dégâts de Rayon de givre réduits de 10% en PvP.

Moine

Maître-brasseur

Tous les dégâts réduits de 15% en PvP.

Paladin

Sacré

Régénération de mana réduite de 35% en PvP (au lieu de 45%).

Protection

Templier : Exaction divine permet désormais à Glas divin de se lancer 2 fois supplémentaires à 75% d'efficacité en PvP (au lieu de 150%).

Prêtre

Ombre

Note des développeurs : Les dégâts sur la durée d'Ombre sont très efficaces, mais les sorts Cible unique sont plus faibles que prévu. Nous augmentons les dégâts de Mot de l'ombre : Folie et Attaque mentale afin d'aider ces derniers à contribuer au burst Cible unique de manière un peu plus efficace.

Voleur

Hors-la-loi

Note des développeurs : Les dégâts Hors-la-loi sont assez hauts après les derniers ajustements, particulièrement Entre les deux yeux avec le Patch 12.0.5. Nous réduisons celui-ci aux côtés de plusieurs réductions pour Couverture nuageuse à la fois en PvE et en PvP.

Dégâts d'Entre les deux yeux réduits de 15% en PvP.

Tous les dégâts réduits de 5%.

Chaman

Restauration

Soins de Vague de soins augmentés de 10% en PvP.

Soins de Remous augmentés de 15% en PvP.

Démoniste

Destruction