World of Warcraft : Un joueur cache la carte la plus célèbre du jeu vidéo dans sa maison



le 09 avril 2026 à 15h45 Publié par Corentin Rimbert le 09 avril 2026 à 15h45

Un joueur particulièrement inventif a réussi l'exploit de recréer la carte culte Dust 2 de Counter-Strike directement dans World of Warcraft. Utilisant le système de construction de maisons, cette prouesse technique a même attiré l'attention amusée des développeurs du célèbre jeu de rôle en ligne.