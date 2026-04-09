World of Warcraft : Un joueur cache la carte la plus célèbre du jeu vidéo dans sa maison

Un joueur particulièrement inventif a réussi l'exploit de recréer la carte culte Dust 2 de Counter-Strike directement dans World of Warcraft. Utilisant le système de construction de maisons, cette prouesse technique a même attiré l'attention amusée des développeurs du célèbre jeu de rôle en ligne.
L'ingéniosité de la communauté des joueurs ne cesse de repousser les limites des outils mis à leur disposition. Alors que le système de construction de propriétés privées a apporté un vent de fraîcheur au monde d'Azeroth
, un architecte virtuel a décidé de rendre hommage à un monument du jeu de tir tactique. Le résultat est tout simplement bluffant et prouve que la créativité n'a que faire des contraintes techniques imposées par un moteur graphique vieillissant.
Une illusion parfaite au cœur d'Azeroth
Il n'est pas nécessaire d'être un vétéran des serveurs de Counter-Strike pour reconnaître instantanément les ruelles sablonneuses et les caisses emblématiques de Dust 2
. C'est pourtant bien dans World of Warcraft
que le joueur connu sous le pseudonyme Edengonedark a accompli cette prouesse architecturale. En exploitant les rudimentaires outils de construction de base, il est parvenu à tromper l'œil de nombreux internautes
. Les arêtes nettes des caisses et le faux ciel bleu sont si convaincants que l'on pourrait aisément croire à une copie indépendante du célèbre jeu de tir.
L'un des éléments les plus remarquables de cette création reste sans conteste la voiture présente sur la carte. L'auteur a dû rivaliser d'ingéniosité pour assembler ce véhicule à partir d'étagères en bois, de paillassons et d'assiettes de fruits. Si le créateur a poliment demandé aux internautes de ne pas se moquer de son automobile de fortune, il faut bien avouer que le résultat force le respect
. Détourner des objets fantastiques pour créer une esthétique urbaine et moderne relève de la véritable prouesse artistique.
Un chantier virtuel semé d'embûches
Derrière cette réussite visuelle se cachent des heures de frustration et de travail acharné. Sur Reddit
, le créateur a partagé les difficultés rencontrées lors de la conception de ce niveau mythique.
C'est probablement le design le plus difficile sur lequel j'ai jamais travaillé. Ajoutez à cela le fait que les tapis et les pierres ne se posent pas à plat, et j'ai ragequit environ quarante fois par jour.
Le problème majeur résidait notamment dans la hauteur sous plafond de la pièce allouée, qui compliquait grandement la reproduction des proportions originales de Dust 2
. Malgré ces obstacles, la persévérance a fini par payer, offrant à la communauté une œuvre mémorable.
L'approbation officielle de Blizzard
Le succès de cette publication sur la plateforme Reddit a rapidement dépassé les frontières de la communauté pour atteindre les équipes de développement. Le compte officiel Twitter/X de World of Warcraft a d'ailleurs réagi avec beaucoup d'humour à cette création
. Ils ont publié une courte vidéo montrant un Orc en vue à la première personne, sautillant avec un couteau à la main, tout en demandant quand sera fait le site B.
D'ailleurs, pour les joueurs évoluant sur les serveurs européens de World of Warcraft, il est même possible de visiter cette réplique en suivant les indications laissées par l'auteur
. L'accès se mérite, puisqu'il faut emprunter plusieurs couloirs et découvrir un passage secret caché dans sa propre maison virtuelle, comme indiqué dans un commentaire sur Reddit
.
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