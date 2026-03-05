Notre avis sur WoW Midnight, l'extension que nous attendions tous ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mars 2026 à 12h16
WoW Midnight est disponible depuis le mois de mars 2026. Nous vous exposons ici notre avis à propos des nouveautés majeures.
Notre avis sur WoW Midnight, l'extension que nous attendions tous ?
World of Warcraft a conquis le cœur des amateurs de MMORPG depuis 2005, et 21 ans après le lancement de Vanilla, les joueurs ont pu découvrir Midnight, la 11ème extension du titre, et second volet de la saga de l'Âme-Monde. The War Within a tenu ses promesses, mais cette fois, Blizzard a pour ambition de marquer un tournant dans l'histoire du jeu. Malgré certaines réticences, en particulier à cause des changements majeurs dans les rotations et les interfaces, il s'avère que Midnight est vraiment en mesure de tirer son épingle du jeu, et s'annonce comme une extension très prometteuse. Quelque temps après sa sortie, nous partageons avec vous notre avis et nos impressions.

Un gameplay accessible grâce à une simplification des rotations et aux talents de prestige

Commençons dans le vif du sujet, en évoquant les refontes partielles des classes sur Midnight. Blizzard a souhaité simplifier les rotations de chaque spécialisation, et il faut avouer que c'est plutôt réussi. Exit les problèmes de raccourcis, puisque désormais, il est bien plus simple qu'auparavant de comprendre sa classe et ses subtilités (à condition bien sûr de lire les détails de ses sorts et de ses talents).

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Les nouveaux joueurs, ou ceux qui font leur retour après plusieurs années d'absence ont ainsi le plaisir de pouvoir appréhender facilement leur rotation. Même si certains estimaient pendant le prépatch que quelques spécialisations avaient perdu de leur identité, il s'avère que l'on s'adapte vite à cette nouveauté, sans doute parce que le gameplay demeure dynamique. Qui plus est, l'arrivée des talents de prestige a vraiment su insuffler un certain exotisme pour chaque spécialisation, en ajoutant des passifs puissants à des compétences emblématiques.

Le sujet délicat : les restrictions de l'interface

WeakAuras apportait une aide trop importante en combat, c'est un fait. Pour remédier à cela et instaurer une plus grande égalité, Blizzard a voulu mettre un terme à de nombreux addons en bloquant davantage d'informations qu'autrefois. Le résultat premier était chaotique : certes, ne plus disposer d'autant d'aides en raid ou en donjon se justifie, mais ne plus pouvoir personnaliser à son goût son interface était problématique... 

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Après de nombreux tests et améliorations, le développeur a su prouver être à l'écoute des joueurs en lâchant du lest quand cela était nécessaire, par exemple en soulageant les healers, qui voyaient leurs frames encombrées de buffs et de debuffs non pertinents. Même si l'interface de base est encore loin d'être parfaite, de nouveaux addons respectueux des nouvelles règles viennent à la rescousse des joueurs, et permettent ainsi de créer un UI similaire à celui que vous aviez perdu.

Le chasseur de démons Dévoration, une nouvelle spécialisation séduisante

En matière de nouveautés, WoW Midnight amène la troisième spécialisation du chasseur de démons, permettant de remplir le rôle de caster. Lors du prépatch, la spécialisation Dévoration s'est clairement distinguée comme étant l'une des plus dévastatrices du jeu, et cerise sur le gâteau, elle propose un gameplay amusant et relativement intuitif.

Cependant, cela ne signifie pas que nous vous conseillons de créer un DH sans tarder pour devenir le DPS le plus efficace de votre guilde : des équilibrages sont prévus, et ne sont pas encore connus à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il y a donc fort à parier que Blizzard ramène les chasseurs de démons Dévoration à hauteur des autres DPS, mais cela ne devrait pas atténuer le plaisir de jouer cette classe bien conçue.

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Incarner un Haranir, enfin une option supplémentaire pour le druide

Une nouvelle extension de WoW amène souvent une race ou une classe supplémentaire (parfois les deux), et Midnight permet de devenir un Haranir, un métamorphe pouvant en toute logique être joué par les druides. Pour ce faire, il suffit d'avancer dans la campagne d'Harandar, puis de créer un nouveau personnage une fois la race débloquée. Le Haranir dispose de multiples options de personnalisation, et peut être incarné par de nombreuses classes. De notre côté, nous avons opté pour un druide, étant donné que nous étions soulagés de pouvoir enfin être revêtir une allure plus esthétique pour cette classe du côté de la Horde.

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La Traque, une expérience rafraîchissante

Si vous aimez les activités en monde ouvert, la Traque est faite pour vous. Dans une zone définie, vous partez en chasse d'une proie spécifique, qui a la fâcheuse tendance à vous attaquer au moment où vous n'en avez vraiment pas besoin, par exemple en étant en train d'affronter une créature rare. Plus la difficulté augmente, plus vous vous devez d'être sur vos gardes et attentif à votre environnement, ce qui peut rapidement devenir intense et exaltant.

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Le PvE, toujours au top ?

Pour le moment, il est trop tôt pour discuter de la qualité des raids de la saison 1, étant donné que leur sortie s'échelonne sur plusieurs semaines. Néanmoins, le contenu PvE endgame semble tenir ses promesses. Les donjons et les gouffres se parcourent avec plaisir, et la rotation Mythique+ de la saison 1 ramènera l'une de nos instances favorites, la Fosse de Saron. Qui plus est, une mise à jour de milieu de saison viendra amener un raid supplémentaire, Sporefall, à Harandar, un schéma qui se reproduira à chaque nouvelle phase. La perspective d'un contenu encore plus riche que sur les extensions précédentes ne présage que de bonnes choses.

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Plus de collections à étoffer avec le Logis

Enfin, WoW Midnight n'oublie pas les collectionneurs, bien au contraire. Disponible depuis décembre 2025 pour tous ceux possédant le jeu, la fonctionnalité du Logis (Housing) laisse le champ libre à votre créativité. En plus des montures, mascottes et transmogrifications, c'est au tour des éléments de décor d'être farmés, et cela plaît. Il est toujours intéressant d'avoir de nouveaux objectifs, mais aussi de s'adonner à des activités plus relaxantes entre des arènes ou des instances en mode Mythique+.

Miniature vidéo

WoW Midnight apparaît alors, juste après sa sortie, comme une véritable réussite. Nous n'avons pas évoqué la beauté des zones et de Lune-d'Argent, tout comme la satisfaction que procurent toujours les métiers, étant donné que l'extension comprend de nombreux points positifs, bien qu'elle demeure perfectible, en particulier concernant les questions relatives à l'interface.

De notre point de vue, Blizzard a réalisé un petit bijou, et nous vous recommandons de tester Midnight par vous-même si tel n'est pas encore le cas, vous ne serez probablement pas déçu. La saison 1 commencera à la mi-mars, ce qui vous laisse quelque temps pour monter votre personnage et découvrir en douceur la 11ème extension de WoW.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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