WoW : La Traque, comment fonctionne cette activité de Midnight ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 mars 2026 à 17h39
Le système de la Traque a fait son apparition sur WoW Midnight , retrouvez des explications relatives au fonctionnement de cette activité par ici.
WoW : La Traque, comment fonctionne cette activité de Midnight ?
Depuis le lancement de WoW Midnight en mars 2026, les joueurs peuvent participer à une activité inédite sur le MMORPG, intitulée la Traque. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici son fonctionnement.

Comment démarrer une Traque ?

Après avoir complété la campagne de WoW Midnight, la quête Traque : l'initiative d'Astalor vous sera proposée au niveau 90, à Lune-d'Argent auprès du PNJ Astalor Ligessang. Effectuez cette introduction, et rendez-vous dans le bâtiment réservé à cette nouvelle activité, dans la capitale, en cliquant sur l'orbe localisé en 55, 65.

orbe-traque
Une fois face à Astalor, vous pourrez alors consulter la table et choisir dans quelle zone vous effectuerez votre Traque. Il s'agit de quêtes hebdomadaires, qui vous récompenseront d'un notamment d'un cache de récompenses. Choisissez le niveau de difficulté et l'endroit où vous chasserez. Concrètement, cette activité PvE vous invite à chasser une proie dans une zone définie.

Comment se déroule une Traque ?

Lorsque vous serez sur place, votre objectif sera de remplir votre jauge. Pour ce faire, plusieurs solutions existent, par exemple :
  • compléter l'expédition de la Traque
  • ramasser des trésors
  • tuer des créatures rares
  • poser des pièges 
  • se rendre aux points rouges sur votre carte (les angoisses coalescentes), cliquer sur le cristal, éliminer la créature qui apparaît
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Régulièrement, votre proie vous attaquera, très souvent à des moments inopportuns. Soyez donc sur vos gardes, surtout en mode Cauchemar... N'oubliez pas non plus de ramasser les Vestige d'angoisse.

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Dès que vous aurez terminé de remplir la jauge, l'emplacement de votre proie se dévoilera sur votre carte. Rendez-vous sur les lieux pour l'affronter, la vaincre, et terminer la Traque.

Quelles récompenses obtenir avec la Traque ?

Avec le Renom propre à la Traque et les Vestiges d'angoisse, la monnaie que vous recevez durant chacune de ces activités, vous pouvez prétendre à plusieurs butins cosmétiques :
recompenses-traque
L'intendant est le Construct V'anore, situé au Sanctum d'Alastor, juste à côté d'un vendeur spécialisé dans la décoration. Ne perdez donc pas de temps si vous aimez les défis et étoffer vos collections, en vous lançant à corps perdu dans la nouvelle activité PvE de WoW Midnight.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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