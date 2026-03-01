WoW : La Traque, comment fonctionne cette activité de Midnight ?

Le système de la Traque a fait son apparition sur WoW Midnight , retrouvez des explications relatives au fonctionnement de cette activité par ici.
Depuis le lancement de WoW
Midnight en mars 2026, les joueurs peuvent participer à une activité inédite sur le MMORPG, intitulée la Traque
. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici son fonctionnement
.
Comment démarrer une Traque ?
Après avoir complété la campagne de WoW Midnight
, la quête Traque : l'initiative d'Astalor
vous sera proposée au niveau 90, à Lune-d'Argent auprès du PNJ Astalor Ligessang. Effectuez cette introduction
, et rendez-vous dans le bâtiment réservé à cette nouvelle activité, dans la capitale, en cliquant sur l'orbe localisé en 55, 65.
Une fois face à Astalor, vous pourrez alors consulter la table et choisir dans quelle zone vous effectuerez votre Traque
. Il s'agit de quêtes hebdomadaires, qui vous récompenseront d'un notamment d'un cache de récompenses. Choisissez le niveau de difficulté et l'endroit où vous chasserez. Concrètement, cette activité PvE vous invite à chasser une proie dans une zone définie.
Comment se déroule une Traque ?
Lorsque vous serez sur place, votre objectif sera de remplir votre jauge. Pour ce faire, plusieurs solutions existent, par exemple :
- compléter l'expédition de la Traque
- ramasser des trésors
- tuer des créatures rares
- poser des pièges
- se rendre aux points rouges sur votre carte (les angoisses coalescentes), cliquer sur le cristal, éliminer la créature qui apparaît
Régulièrement, votre proie vous attaquera, très souvent à des moments inopportuns. Soyez donc sur vos gardes, surtout en mode Cauchemar... N'oubliez pas non plus de ramasser les Vestige d'angoisse
.
Dès que vous aurez terminé de remplir la jauge, l'emplacement de votre proie se dévoilera sur votre carte.
Rendez-vous sur les lieux pour l'affronter, la vaincre, et terminer la Traque.
Quelles récompenses obtenir avec la Traque ?
Avec le Renom propre à la Traque et les Vestiges d'angoisse, la monnaie que vous recevez durant chacune de ces activités, vous pouvez prétendre à plusieurs butins cosmétiques :
L'intendant est le Construct V'anore, situé au Sanctum d'Alastor, juste à côté d'un vendeur spécialisé dans la décoration. Ne perdez donc pas de temps si vous aimez les défis et étoffer vos collections, en vous lançant à corps perdu dans la nouvelle activité PvE de WoW Midnight.
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