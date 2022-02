L'univers de Warcraft arrivera sur mobile en 2022

Blizzard prévoit de nouveaux contenus substantiels pour la franchise Warcraft en 2022, notamment de nouvelles expériences dans World of Warcraft et Hearthstone, et la mise à disposition de tout nouveau contenu Warcraft mobile entre les mains des joueurs pour la première fois.

En début d'année 2021, il y a quasiment un an jour pour jour , Blizzard avait indiqué avoir travaillé sur « de nombreuses expériences Warcraft mobiles free-to-play ». À l'occasion du rapport financier du quatrième trimestre 2021 , la société, qui vient de se faire racheter par Microsoft,Nous n'avons pas encore d'informations sur le type de jeu auquel nous aurons affaire,. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Blizzard, en affirmant également que du contenu arriverait dans World of Warcraft et Hearthstone.Cela veut donc dire que les tests en interne sur l'un des projets ont séduit les développeurs, qui le mettront prochainement à destination d'une partie des joueurs. À l'image de Diablo Immortal, son déploiement devrait se faire par étapes. Concernant l'expérience, nous ne devrions pas voir WoW être décliné en version mobile et ce jeu devrait être un standalone, sans impacter les expériences déjà disponibles, encore à l'instar de Diablo Immortal.Notez que ce projet mobile pourrait, enfin, être le jeu Warcraft basé sur le style de Pokémon GO , mentionné en fin d'année 2018. Dans tous les cas, nous devrions en savoir un peu plus assez rapidement,