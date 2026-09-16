WoW Forever : Une sortie qui enterre définitivement WoW 2 ?

Alors que les joueurs réclament un WoW 2 depuis des années, Blizzard vient de trancher en annonçant WoW Forever : la suite tant attendue ne verra pas le jour de sitôt, et cette décision paraît logique.

Si vous espériez voir débarquer un éventuel WoW 2 dans les prochaines années, la BlizzCon 2026 vient de mettre un terme vos espoirs. Entre l'annonce de Diablo V pour 2029 et d'un FPS Starcraft en monde ouvert pour 2030, Blizzard s'est montré d'une transparence inhabituelle. Mais du côté du MMORPG culte, pas l'ombre d'un successeur à l'horizon. La raison est simple : pour l'éditeur, repartir de zéro n'a absolument aucun sens, d'autant que WoW Forever va inculquer un nouveau souffle à la franchise.

Pourquoi WoW 2 n'est pas au programme pour les années à venir ?

Plutôt que d'abandonner 22 ans de développement, Blizzard préfère miser sur World of Warcraft Forever, le tant attendu Classic+. Il s'agit d'une refonte majeure de Vanilla, avec de nouvelles zones, des instances inédites, un moteur graphique remis au goût du jour, la nouvelle race des Éolides et la liberté totale de réécrire le lore. Kris Zierhut, principal designer du projet, résume d'ailleurs l'impasse en rappelant que le moteur et les infrastructures du jeu ont été perfectionnés pendant un quart de siècle. Pourquoi tout jeter alors que WoW Forever apporte déjà toutes les nouveautés nécessaires ?

Nous avons une infrastructure de serveurs et un moteur améliorés depuis 25 ans qui sont sans égal. Pourquoi tout jeter pour recommencer à zéro ? Que vous apporterait un WoW 2 que WoW: Forever ne vous donne pas déjà ?

Au-delà de l'argument technique, la réalité économique scelle le sort d'une éventuelle suite. Concevoir un MMORPG de cette ampleur aujourd'hui coûterait des centaines de millions de dollars et prendrait une décennie. Blizzard conserve d'ailleurs le souvenir cuisant du traumatisme Titan, ce MMO annulé après des années de travail, et de la transition chaotique entre Overwatch 1 et 2, deux erreurs que le studio refuse de reproduire.

Dans un contexte de coupes budgétaires où Xbox prépare 1 600 suppressions d'emplois supplémentaires, le risque financier est tout simplement inenvisageable. Entre la trilogie de la Saga de l'Âme du Monde sur la version actuelle de WoW et le lancement de Forever, la feuille de route est verrouillée pour longtemps : le roi des MMO n'aura pas de suite, car il a été pensé pour ne jamais mourir.