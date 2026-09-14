WoW Forever : Les world buffs sont-ils au programme ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 septembre 2026 à 16h34
Un changement majeur se précise pour les raids de WoW Forever. Alors que la collecte des buffs mondiaux a marqué l'histoire de Vanilla et divisé la communauté pendant des années, l'équipe de développement semble avoir tranché sur le sujet pour cette version Classic+.
WoW Forever : Les world buffs sont-ils au programme ?

S'il y a bien un sujet qui divise les joueurs de WoW Classic, c'est celui des buffs mondiaux. En effet, acquérir les World buffs sur Vanilla n'est pas de tout repos, et pire encore, les perdre trop tôt pendant le raid peut se révèle souvent catastrophique pour la performance globale du groupe. WoW Forever va apporter un changement majeur en la matière, et en soulager plus d'un.

Y aura-t-il des world buffs sur WoW Forever ?

Sur Vanilla, avant chaque raid, les gestionnaires de guildes avaient pour habitude de demander à leurs membres de récupérer plusieurs World buffs, comme celui d'Onyxia, ceux de Hache-Tripes ou encore celui de Zul'Gurub. Cette routine peut parfois prendre des heures, et une fois les buffs obtenus, mieux vaut se terrer en capitale, déconnecter son personnage, et attendre d'être invoqué devant l'entrée du raid, au risque de les perdre, et de devoir recommencer l'opération. 

ony-buff

Avec SoD, Blizzard avait permis aux joueurs de disposer de ces WB quand bon leur semblait. Une autre solution mise en place consistait à les geler via le Chronochance, mais cela ne dispensait pas de passer un certain temps à les récolter. WoW Forever va changer la donne : selon "Savix", il n'y aura pas de buffs mondiaux en raid sur Classic+.

Savix just confirmed there will be NO World Buffs in Raids in WoW: Forever
by u/Consistent_Ice_8901 in classicwow

Tous les groupes partiront ainsi sur un pied d'égalité, et n'auront plus à se soucier de cet aspect critiqué du jeu durant l'aventure Forever.

Une décision saluée par les joueurs

Cette publication Reddit a fait réagir : presque à l'unanimité, les joueurs ont indiqué en commentaire être soulagés de la prise de position de Blizzard. Investir autant de temps pour ces buffs n'était pas une habitude appréciée, et aurait même pu en freiner certains à vivre l'expérience WoW Forever. Certains ont aussi souligné qu'en excluant les buffs mondiaux des raids, les équilibrages seront moins contraignants pour le développeur, une théorie probablement correcte. 

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Néanmoins, même si les WB n'auront pas leur place sur WoW Forever, vous devrez tout de même vous préparer pour les raids en farmant d'abord votre équipement pré-BIS, mais également en disposant de potions, de flacons et de nourriture. Les premiers raids sortiront courant décembre 2026, ce qui signifie que vous aurez près d'un mois pour vous optimiser en vue de leur ouverture.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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