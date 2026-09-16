World of Warcraft: Forever : Nos premières impressions du nouveau Classic+ de Blizzard

À l'occasion de la BlizzCon 2026, nous avons pu prendre en main World of Warcraft: Forever pendant une vingtaine de minutes, à travers la zone de départ des Éolides . Après plusieurs années loin d'Azeroth, cette première approche nous a permis de retrouver les sensations du MMORPG de Blizzard, mais aussi de découvrir sa prise en charge de la manette et les premières particularités de cette nouvelle race.

Après plusieurs années loin de World of Warcraft, il fallait forcément un projet particulier pour nous donner envie de retourner en Azeroth. C'est justement ce que propose World of Warcraft Forever, une nouvelle version du MMORPG qui reprend les bases de l'Azeroth originale tout en lui ajoutant de nouveaux territoires, de nouvelles quêtes et de nouvelles activités. L'objectif de Blizzard n'est donc pas simplement de reproduire l'expérience originale, mais de faire évoluer cette version du jeu sur le long terme.

La BlizzCon 2026 nous a permis de découvrir une première partie de cette aventure à travers deux parcours différents. Le premier proposait une expérience d'environ 20 minutes dans la zone de départ des Skyborne (Éolides), tandis qu'un second permettait de prendre directement en main un personnage plus avancé au cœur d'un donjon. Avec le temps disponible sur place, nous avons choisi la première option afin de retrouver les premières heures de progression et de découvrir cette nouvelle race.

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Un retour immédiat aux premières heures de WoW

Les premières minutes de Forever donnent rapidement une sensation familière. Les déplacements, les personnages, les premières quêtes et la progression rappellent immédiatement le World of Warcraft d'origine. Après plusieurs années loin du jeu, les bases reviennent finalement assez naturellement, sans nécessiter de longues explications.

Notre personnage, un Voleur choisi parmi les possibilités proposées (ne pas se fier aux photos), a ainsi commencé son aventure avec des objectifs particulièrement classiques. Éliminer quelques créatures, récupérer des ressources et progresser dans une zone encore très encadrée permettent surtout de reprendre progressivement les bases du combat et de l'exploration.

Les premières quêtes restent donc volontairement simples. Il faut éliminer des ennemis, récupérer différentes ressources et apprendre progressivement les mécaniques de base. Rien de véritablement révolutionnaire dans ces premières minutes, mais ce n'est pas forcément ce que nous attendions d'une expérience qui cherche justement à retrouver l'esprit du WoW original.

Cette sensation de déjà-vu est d'ailleurs assez logique au regard de la philosophie de Forever. Le projet reprend l'Azeroth de l'époque Vanilla pour développer une nouvelle version de son histoire, avec notamment de nouvelles zones, plus de mille quêtes, des donjons et des raids supplémentaires. Il ne s'agit donc pas simplement de ressortir World of Warcraft Classic tel quel, mais de construire une expérience appelée à évoluer tout en conservant le niveau maximum de 60.

Les Éolides (Skyborne), encore des elfes ?

La principale nouveauté de cette première session concernait évidemment les Éolides, la nouvelle race d'elfes de Forever. Leur zone de départ, Zephras Isle, sert d'introduction à leur histoire, mais les quelques minutes passées sur place ne permettent pas encore de comprendre pleinement ce qui les distingue des autres peuples de Warcraft.

La zone nous a en effet semblé particulièrement restreinte et épurée. L'espace disponible dans cette première partie de l'aventure limite les possibilités d'exploration, tandis que les quêtes restent principalement centrées sur l'apprentissage des bases. Les Éolides ne dévoilent donc qu'une petite partie de leur identité durant cette session.

Une particularité se remarque néanmoins rapidement. Les Éolides peuvent planer dans les airs, ce qui apporte une dimension supplémentaire à leurs déplacements. La capacité permet notamment de se déplacer différemment dans leur environnement, même si nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour voir quelle place elle occupe réellement dans la progression.

Le choix de cette race constitue d'ailleurs l'un des sujets qui font déjà réagir. Les Éolides sont clairement des elfes, ce qui ajoute une énième déclinaison elfique à un univers qui n'en est pas avare. En naviguant sur les forums ou simplement en écoutant les retours de certains joueurs, il convient de notifier qu'une partie d'entre eux regrette ainsi ce choix et aurait préféré découvrir une race davantage éloignée des archétypes déjà présents dans Warcraft.

Leur modèle économique alimente également les discussions. Les Éolides et leur zone de départ sont accessibles avec le « Skyborne Heroic Pack », tandis que World of Warcraft: Forever lui-même est compris avec un abonnement ou du temps de jeu World of Warcraft. Le pack ajoute également une monture, des éléments cosmétiques, des décorations pour le logement, une réservation anticipée du nom et un code permettant d'inviter un proche.

À 29,99 dollars, le prix représente évidemment une somme conséquente pour accéder à une race supplémentaire. Les critiques portent surtout sur le précédent que pourrait créer ce choix, certains joueurs craignant de voir d'autres races ou classes suivre le même modèle à l'avenir. De notre côté, il est surtout trop tôt pour juger pleinement les Skyborne. Leur zone de départ est trop courte et trop encadrée pour savoir si cette nouvelle race apporte réellement quelque chose de différent à l'expérience.

La manette, une vraie bonne surprise

La plus grosse surprise de cette session ne venait finalement pas de la nouvelle race, mais de la manière de jouer à World of Warcraft. Forever intègre officiellement la prise en charge de la manette, une nouveauté particulièrement intéressante pour un MMORPG historiquement pensé autour du clavier et de la souris.

Les premières minutes se sont pourtant montrées assez déroutantes. Les déplacements, les sorts et surtout les différents boutons demandent un temps d'adaptation lorsque les habitudes viennent du clavier et de la souris. L'inventaire et les menus suivent la même logique, avec quelques hésitations nécessaires avant de comprendre les différentes commandes.

Après cette première phase d'apprentissage, la situation change toutefois assez rapidement. La manette devient étonnamment naturelle et les déplacements comme l'utilisation des capacités commencent à s'enchaîner sans avoir besoin de réfléchir constamment aux commandes. La démonstration proposait notamment 16 raccourcis, ce qui permettait déjà de gérer les principales capacités du Voleur sans donner l'impression de manquer immédiatement de boutons.

Il est également possible de passer de la manette au clavier et à la souris. La transition n'est toutefois pas instantanée. Une confirmation est nécessaire et l'interface s'interrompt brièvement avant de basculer vers le nouveau mode de contrôle. Il faut compter environ une à deux secondes pour effectuer ce changement, ce qui reste suffisamment rapide pour ne pas être gênant dans une utilisation classique.

Après cette première prise en main, nous pourrions en tout cas parfaitement envisager de jouer à Forever entièrement à la manette. La vraie inconnue concerne désormais le haut niveau, avec davantage de compétences à gérer et des combats plus exigeants. Cette prise en charge devra donc encore faire ses preuves dans les donjons et les raids, mais les bases se montrent particulièrement convaincantes.

Une première approche qui donne envie de voir la suite

Ces vingt minutes ne permettent évidemment pas de découvrir toute la richesse de World of Warcraft: Forever, et ce n'était d'ailleurs pas l'objectif de cette démonstration. La progression proposée reste très encadrée, avec des quêtes pensées pour accompagner les premiers pas du joueur. Elle permet en revanche de comprendre assez rapidement la direction prise par Blizzard.

Dans notre cas, il est difficile de dire après cette seule session si nous aurions immédiatement envie de poursuivre l'aventure. Les débuts d'un MMO demandent forcément du temps avant de révéler tout leur intérêt et, surtout, nous ne sommes plus des joueurs réguliers de World of Warcraft. Cette première approche ne suffit donc pas à déterminer si Forever pourrait réellement nous faire revenir durablement en Azeroth.

Elle montre néanmoins un projet qui semble avoir compris ce que les joueurs attendent d'un Classic+. La volonté de conserver les sensations de l'époque tout en développant de nouvelles zones, de nouvelles quêtes et de nouveaux contenus semble en tout cas susciter beaucoup d'intérêt depuis l'annonce. Le véritable défi sera désormais de proposer suffisamment de nouveautés pour justifier cette nouvelle aventure, sans perdre les fondations qui ont fait le succès de l'original.

De notre côté, c'est surtout la familiarité de l'ensemble qui nous a marqué. Il ne faut que quelques minutes pour retrouver ses repères en Azeroth, tandis que la prise en charge de la manette apporte une évolution particulièrement intéressante. Les Skyborne restent en revanche plus difficiles à cerner après une session aussi courte, et leur véritable intérêt devra être évalué sur une aventure beaucoup plus longue.