WoW Forever : Comment participer à la beta ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 septembre 2026 à 14h10
Retrouvez des informations relatives aux inscriptions à la beta de WoW Forever dans cet article.
WoW Forever : Comment participer à la beta ?

WoW Forever va sortir au mois de novembre 2026, mais avant cela, il sera possible de tester Classic+ en participant à la beta, qui aura lieu du 17 septembre au 22 octobre. Pendant ces quelques semaines, vous pourrez découvrir en avant-première cet Azeroth retravaillé, ce qui permettra d'ailleurs à Blizzard d'apporter des équilibrages et corriger d'éventuels problèmes. Si vous souhaitez vivre cette première expérience, retrouvez la marche à suivre pour participer à la beta de WoW Forever ci-dessous.

Comment s'inscrire à la beta de WoW Forever ?

WoW Forever risque de captiver la communauté Classic, et l'engouement est déjà tel que beaucoup aimeraient avoir un avant-goût de ce qui les attend en prenant part à la beta, ouverte du 17 septembre au 22 octobre 2026. Notez que le niveau sera d'abord plafonné au 20, puis au 30 quelques semaine après l'ouverture. Deux méthodes existent pour intégrer la beta.

La première consiste à demander un accès via le site officiel, en espérant faire partie des heureux élus. Cliquez sur « Demander un accès à la bêta » en veillant à être connecté avec vos identifiants Battle.net. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un e-mail.

demander-acces-beta

Cette méthode ne garantit toutefois en rien votre participation à la beta de WoW Forever, mais une autre solution vous assure de l'obtenir. Effectivement, en achetant le pack épique des Éolides, affiché au prix de 59.99 €, vous serez automatiquement éligible un accès à la beta. Ce pack comprend :

  • Race des Éolides et quêtes de départ de l'île de Zéphras
  • Monture terrestre Fièregriffe céruléenne
  • Ensemble de transmogrification Atours d'augure céleste shen'dorei
  • Transmogrification de dos Sac à dos d'aventurier vétéran
  • Jouet Puits de vent shen'dorei
  • Éléments de décoration des Éolides
  • Réservation de nom anticipée de WoW Forever
  • Accès à la bêta de WoW Forever
  • Monture terrestre Compagnon fidèle d'aventurier vétéran
  • Ensemble de transmogrification Tenue d'extérieur d'aventurier vétéran
  • Mascottes Zergling, Panda, Diablo, Pachimari
  • Tabards de Lordaeron et shen'dorei
  • 30 jours de temps de jeu
  • 3 codes de lancement Parrainez un ami

pack-epique-eolide

En vous dirigeant vers cette option, vous pourrez aussi réserver votre nom à compter du 27 octobre prochain, et incarner un Éolide, la nouvelle race de WoW Forever. Toutefois, le pack héroïque comprend également ces deux avantages, alors vous de voir si une participation à la beta, des cosmétiques supplémentaires et du temps de jeu valent la peine d'investir un peu plus d'argent.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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