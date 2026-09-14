WoW Forever : Une révolution arrive pour les métiers avec le feu de camp, de nouvelles recettes et des gains d'XP

Et si le coin du feu devenait le lieu le plus important de votre montée en niveau ? Avec la refonte majeure des métiers et l'introduction du campement sur WoW Forever, Blizzard remet la coopération et l'artisanat au cœur de l'expérience de jeu.

WoW Forever sera une révolution à bien des égards. En plus d'intégrer la race des Éolides, de nouvelles zones ou même des donjons inédits, le jeu viendra redynamiser l'aventure par l'intermédiaire des métiers. Le système de profession va devenir un véritable moteur de progression qu'il ne faudra pas négliger, bien au contraire.

Le campement, un élément incontournable de la progression sur WoW Forever

Faire un feu n'avait pas grand intérêt sur Vanilla, à moins bien sûr d'être cuisinier. Sur WoW Forever, le traditionnel feu de cuisine évolue en feu de camp basique, un mécanisme qui vous invite à faire une pause au bord d'une route et à vous rassembler.

En en plaçant un, vous pourrez vous reposer auprès d'autres joueurs et accéder ainsi à des espaces de vente et de travail pour votre métier. Il sera possible de réparer votre équipement, mais aussi de bénéficier d'améliorations durant une heure, offertes par les professions.

Chaque métier dispose de trois objets différents, appris à différents niveaux, et chaque métier confère une amélioration ou un avantage différent, quel que soit l'objet placé.

À titre d'exemple :

les forgerons → une meule à aiguiser pour accroître la puissance d'attaque

les couturiers → une bannière améliorant l'Esprit

les herboristes → encens augmentant l'Intelligence

Ces buffs ne seront pas cumulables avec ceux offerts par les classes, par exemple l'intelligence des arcanes des Mages, et seront disponibles lorsque vous atteindrez le niveau 20 d'un métier. Notez qu'en plus de cela, le feu de camp basique pourra servir aux alchimistes à placer un laboratoire d'alchimie, indispensable pour la concoction de flacons. Les travailleurs du cuir disposeront grâce à cela d'un chevalet de tannage, et les cuisiniers seront en mesure de fabriquer des feux de camps améliorés. Ces deniers permettront de placer entre 5 et 10 objets au campement.

Plus de 600 nouvelles recettes et une cuisine repensée

Sur WoW Forever, l'artisanat gagne une profondeur inédite grâce à l'arrivée massive de nouveaux plans et à une revalorisation complète des consommables. Blizzard a annoncé l'ajout de plus de 600 nouvelles recettes réparties à travers toutes les professions et tranches de niveaux. Ces plans accompagnent la montée en niveau et permettent aux artisans de fabriquer des pièces utiles dès le début du jeu.

Par ailleurs, la cuisine apportera un vrai avantage durant la montée en niveau, car certains plats accorderont un bonus de gains d'expérience en plus de statistiques additionnelles.

Les aventuriers pourront également optimiser leurs récoltes (minage, herboristerie, dépeçage) grâce à l'arbre d'héritage, garantissant une valorisation constante du temps passé à pratiquer son métier.

Avec ces refontes majeures, l'artisanat ne servira plus uniquement à remplir sa bourse d'or. En intégrant le système de campement communautaire, des buffs partagés et plus de 600 nouvelles recettes adaptées au leveling, WoW Forever transforme les métiers en un pilier indispensable de la progression. Un choix judicieux de la part de Blizzard, qui redonne une vraie dimension sociale et stratégique à l'expérience de jeu.