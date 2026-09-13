WoW Forever : Éolides : origines, classes et raciaux de la nouvelle race

La race des Éolides sera disponible sur WoW Forever. Retrouvez des informations en lien avec leur origine, leurs compétences raciales et les classes jouables dans cet article.

WoW Forever va sortir au mois de novembre 2026, et cette version retravaillée de Vanilla amènera son lot de nouveautés par rapport à celle d'origine. L'une d'entre elles n'est autre qu'une race supplémentaire, les Éolides (Skyborne), qui seront disponibles dans les deux factions. Cependant, ils ne seront pas totalement identiques selon le chemin choisi, celui de l'Alliance ou de la Horde, et la différence tiendra surtout dans les effets de leurs traits raciaux. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici ce qu'il faut savoir sur les Éolides, leur origine, et les classes jouables avec cette race inédite.

Qui sont les Éolides, la nouvelle race de WoW Forever ?

Sur WoW Forever, vous pourrez arpenter de nouvelles zones, en particulier l'île de Zéphras, le foyer des Éolides. Les Skyborne sont une race jouable encore jamais vue sur une version de Vanilla, et ces êtres majestueux qui vous rappelleront les Elfes pourront être débloqués simplement en faisant l'acquisition du jeu. Il s'agira en outre de la seule race pouvant être adoptée dans l'Alliance comme dans la Horde, à l'instar des Pandarens sur Mists of Pandaria. Il vous suffira de choisir quelle faction rejoindre en créant votre personnage, en tenant compte tout de même de quelques différences relatives aux raciaux et aux classes jouables.

Quelles classes peut-on jouer en tant qu'Éolide ?

Si vous optez pour l'Alliance avec votre Éolide sur WoW Forever, il sera possible d'incarner :

Mage

Guerrier

Chasseur

Voleur

Druide

Au contraire, en prêtant allégeance à la Horde, vos possibilités seront légèrement différentes :

Chaman

Guerrier

Chasseur

Voleur

Druide

Notez que le druide recevra des formes propres aux Éolides.

Les compétences raciales des Éolides varient selon la faction sur WoW Forever

La race des Éolides a la particularité de pouvoir être jouée dans les deux factions, mais le choix que vous effectuerez aura une incidence sur les traits raciaux à votre disposition.

Alliance

Walk on Air → Planez vers le bas à travers les airs pendant 10 secondes.

Read Ley Line → Activez une ligne pour augmenter la régénération de santé et de mana de 100 %.

Wind Blessed (Passif) → Hâte en mêlée, à distance et des sorts augmentée de 1 %.

Elemental Insight (Passif) → Dégâts infligés aux Elémentaires augmentés de 5 %.

Horde

Walk on Air → Planez vers le bas à travers les airs pendant 10 secondes.

Skysight → Recevez une bénédiction élémentaire augmentant la vitesse de course de 10 %.

Wind Blessed (Passif) → Hâte en mêlée, à distance et des sorts augmentée de 1 %.

Elemental Insight (Passif) → Dégâts infligés aux Elémentaires augmentés de 5 %.

Bien entendu, des modifications sont susceptibles d'être apportées avec la sortie de WoW Forever, à la suite des observations effectuées sur la beta.