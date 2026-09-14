WoW Forever : Quelles sont les nouvelles zones disponibles au lancement ?

Retrouvez un aperçu des nouvelles zones à venir sur WoW Forever : l'île de Zéphras, le mont Hyjal et les rives Claires.

WoW Forever va sortir en novembre 2026, et marquera ainsi le début de l'aventure Classic+. Blizzard a fait les choses en grand pour vous offrir le Vanilla que vous attendiez, en ajoutant des donjons et raids inédits, de nouvelles recettes pour les métiers, la race des Éolides, mais aussi, des zones encore jamais vues. Nous vous proposons de découvrir ces dernières ci-dessous.

Les nouvelles zones à explorer sur WoW Forever

En plus d'agrandir des lieux déjà existants sur Vanilla, WoW Forever va intégrer 3 zones totalement nouvelles ainsi que Shen'Dralas dès le lancement du jeu.

L'île de Zéphras

L'île de Zéphras est le foyer des Éolides, la nouvelle race jouable de WoW Forever. Au début de l'histoire, les Elfes Shen'dorei vivent une crise majeure : leurs bienfaiteurs élémentaires ont disparu, et certaines parties de l'île sont en train de sombrer dans les ténèbres. Cette zone sera accessible dès le niveau 1 jusqu'au 12, vous permettant de démarrer l'expérience en contemplant l'architecture inspirée de Mur-Céleste.









Le mont Hyjal

Au niveau 60, vous aurez tout intérêt à parcourir la zone du mont Hyjal, et découvrir les terres marquées par la défaite d'Archimonde. Vous explorerez plus en profondeur la gorge du Sombre murmure, un lieu inexploré de Vanilla. L'un des premiers raids de WoW Forever sera d'ailleurs en lien avec cette région, Hyjal Summit.







Shen'Dralas

Entre Mulgore et Désolace, une aventure autour des Shen'dralar, d'Eldre'Thalas, de Hache-Tripes et des tribus de Centaures de la région vous attend. Les quêtes de la zone vous mèneront vers Maraudon et les Souilles de Tranchebauge.

Les rives Claires

Du niveau 35 à 45, la zone des rives Claires s'ouvrira à vous. Il s'agit d'une contrée sauvage abritant des rivières, des prairies et des routes commerciales. Vous y croiserez aussi bien des Orcs que des Humains, et pour y accéder, il conviendra de rejoindre le port de Poudremèche, directement relié à celui de Gentepression. Située non loin des steppes Ardentes, des Carmines, du marais des Chagrins et des terres Ingrates, elle sera enfin à votre portée grâce à cette nouvelle liaison maritime. Préparez-vous à combattre des Gnolls et Ogres, et à rencontrer une nouvelle sorte de Gobelins, le Marteau du crépuscule et la Confrérie du Cheval.











Selon la roadmap de WoW Forever, la première mise à jour majeure introduira une autre zone. Blizzard réserve ainsi d'autres surprises à l'avenir, qui vous permettront d'explorer les Royaumes de l'Est et Kalimdor en profondeur.