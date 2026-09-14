WoW Forever réinvente le leveling avec 9 donjons totalement inédits

Oubliez vos vieilles habitudes et vos routes toutes tracées : l'aventure vers le niveau 60 réserve de nombreuses surprises sur WoW Forever grâce à l'ajout de 9 donjons inédits.

Votre progression sur WoW Forever ne ressemblera pas à celle dont vous avez l'habitude sur Vanilla Classic. En effet, parmi les nouveautés au programme, Blizzard a mis l'accent sur le fait que 9 donjons totalement inédits pourront être parcourus durant toute votre montée en niveau, vous éloignant ainsi des routes trop bien connues. En plus d'explorer des zones supplémentaires, chaque étape jusqu'au niveau maximal de 60 sera accompagnée de la découverte d'une nouvelle instance, et nous vous proposons d'en apprendre un peu plus à ce sujet ci-dessous.

Aperçu des 9 nouveaux donjons de WoW Forever

1- Hall of Thanes (13/18)

Hall of Thanes est un donjon de l'Alliance, localisé sous la capitale des Nains, Forgefer.

2- Ruins of Lordaeron (15/20)

Les Ruins of Lordaeron sont disponibles pour les membres de la Horde. Au nord des Royaumes de l'Est, vous devrez combattre les ennemis qu'abritent la cité en ruines.

3- Excavation Site (24/29)

Pour découvrir le donjon Excavation Site, vous devrez vous rendre dans la zone des Paluns, au niveau des Excavations de Whelgar, à l'Est de Menethil.

4- City of Dalaran (28/33)

Le donjon de la cité de Dalaran attirera sans doute de nombreux joueurs, désireux de voir ce que cachait ce globe infranchissable sur Vanilla. La barrière est désormais tombée et la ville est restaurée, mais le Kirin Tor a besoin de votre aide pour la contrôler totalement.

5- The Drowned City (35/40)

Une ancienne ruine Troll au large de la Vallée de Strangleronce vous attend : The Drowned City. Remarquable de par sa beauté, l'instance promet d'agrémenter votre aventure dans la plus belle jungle des Royaumes de l'Est.

6- Krol'dok Stronghold (40/55)

Krol'dok Stronghold est un donjon accessible dans la zone inédite des Rives claires. Vraisemblablement, il vous invitera à vous mesurer aux Ogres qui attaquent les lieux.

7- Alcaz Prison (48/53)

Souvenez-vous : le Marécage d'Âprefange comprend une île sur laquelle rares sont ceux qui s'y aventurent, l'île d'Alcaz, au nord-est de la zone, au-dessus de Theramore. WoW Forever vous invitera à fouler son sol dans le cadre de la Prison d'Alcaz, un donjon gardé pas des Nagas.

8- Blackmaw Hold (55/60)

Selon les premières informations, Blackmaw Hold serait la cité des Furbolg, ces créatures que l'on retrouve surtout à Azshara, Gangrebois et à Berceau-de-l'hiver. Quelque chose corrompt la zone située derrière la grande porte Furbolg d'Azshara, et votre missions sera de pénétrer dans le bastion pour découvrir ce qu'il s'y passe.

9- The Shapers Terrace (58/60)

Enfin, rendez-vous dans le Cratère d'Un'Goro pour compléter The Shapers Terrace, un donjon mystérieux dont nous ignorons presque tout pour le moment.

À lire également WoW Forever : Quelles sont les nouvelles zones disponibles au lancement ?

Pour résumer :

Hall of Thanes → niveau 13/18

Ruins of Lordaeron→ niveau 15/20

Excavation Site → niveau 24/29

City of Dalaran → niveau 28/33

The Drowned City → niveau 35/40

Krol'dok Stronghold → niveau 40/55

Alcaz Prison → niveau 48/53

Blackmaw Hold → niveau 55/60

The Shapers Terrace → niveau 58/60

Le chemin vers le niveau 60 sera ainsi différent sur WoW Forever, si bien que vous aurez tout intérêt à le savourer. Les raids ne sortiront qu'un mois après le lancement du jeu, vous laissant amplement le temps d'arpenter ces nouvelles instances, d'optimiser votre équipement et d'explorer Azeroth sous un tout autre jour.