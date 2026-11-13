WoW Forever : Une quête hebdomadaire vous rapportera jusqu'à 100 PO

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 novembre 2026 à 10h25
Blizzard a ajouté une quête hebdomadaire sur WoW Forever, emmenant en donjon et octroyant une sacoche contenant quelques surprises.
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WoW Forever : Une quête hebdomadaire vous rapportera jusqu'à 100 PO

En matière d'économie sur WoW Forever, Blizzard se montre interventionniste. Le développeur souhaite en effet garder un certain contrôle pour éviter certaines dérives, et pour ce faire, les méthodes sont variées. Après l'implantation du marché noir et les ajustements relatifs à l'or obtenu via les quêtes, l'ajout d'une quête hebdomadaire vient à son tour bouleverser l'équilibre du marché.

Une quête hebdomadaire est disponible à Baie-du-Butin au niveau 60

Accomplir des quêtes de niveau 48 ou plus rapporte beaucoup sur WoW Forever, puisque Blizzard a revalorisé les gains de PO en compensation de la non conversion de l'expérience en or une fois le niveau maximal atteint. De ce fait, la fin du pexing se montre très rentable, ce qui permet d'acheter aisément ses sorts ou encore la double spécialisation. Or, ce changement est venu réduire les gains d'or une fois le niveau maximal atteint en complétant des quêtes (par rapport à Era par exemple), c'est pourquoi une nouvelle mesure a été mise en place en novembre 2026.

hache-tripes

Désormais, vous aurez la possibilité d'accomplir une quête hebdomadaire au niveau 60 à partir de Baie-du-Butin : In Demand - Ancient Elven Curiosities. Il est demandé de collecter des objets provenant des 3 ailes de Hache-Tripes, mais d'autres donjons pourraient être mis sous les feux des projecteurs à l'avenir - il est encore trop tôt pour se prononcer là-dessus.

Une sacoche à la clé

Une fois la quête complétée, il vous suffit de la remettre à Baie-du-Butin pour obtenir la Sacoche de Terremine. Celle-ci contient des composants d'artisanat comme l'Essence d'air, ainsi que des objets valant leur pesant d'or auprès d'un marchand, par exemple :

Si vous avez de la chance, vous pourrez ainsi recevoir plus de 100 PO, puisque vous pourrez également vendre les matériaux. N'oubliez donc pas d'accomplir cette quête chaque semaine pour maximiser vos profits, et acheter le plus vite possible votre monture épique.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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