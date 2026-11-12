WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Prison d'Alcaz

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours des niveaux 38-44, vous avez tout intérêt à vous aventurer dans l'instance de la Vallée de Strangleronce, la Prison d'Alcaz (Alcaz Prison). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.
Comment entrer dans le donjon de la Prison d'Alcaz ?
Sur WoW Forever, l'instance de la Prison d'Alcaz est située au large du Marécage d'Âprefange, plus précisément sur l'île d'Alcaz, au nord de Theramore, à la limite des Tarides. Une fois sur les lieux, allez aux coordonnées 74, 14, en prenant garde aux élites. Vous apercevrez rapidement la pierre de rencontre. Entrez dans le bâtiment et descendez pour pénétrer dans l'instance.
Quelles sont les quêtes disponibles dans la Prison d'Alcaz sur WoW Forever ?
Alliance & Horde
- La suite de quêtes du jouet qui transforme en agent défias, commençant dans l'instance avec Mason Connery (au fond du donjon, ne tuez pas le premier boss pour pouvoir la compléter).
Alliance
- Une première quête s'obtient à Dalaran, en interagissant avec l'Archimage Lan'dalock : The Dragon's journal.
- Après avoir accepté Our Man in Theramore à Hurlevent à partir du niveau 48, accomplissez la suite de quêtes jusqu'à obtenir The Secret Prison (cela ne vous prendra que quelques minutes). Lorsque cette mission sera effectuée, vous serez renvoyé vers Theramore avec Somber News puis Shaw needs to know.
- À Theramore, Sully McCleary vous remettra A Bit of Wet Work. Attention, pour cela, vous devrez d'abord avoir espionné Jaina via la suite de quêtes citée précédemment.
Horde
- La quête The Honor of the Kor'kron se récupère directement dans le donjon auprès du Commandant Folkar. Elle vous conduira vers Bad News for Folkar puis Thrall Needs to Know.
- Sur l'île d'Alcaz, le Sergeant Ulka vous remettra A Little Payback.
- Ce PNJ vous donnera également Blood Red Bandanas.
- Après avoir accepté The Missing Kor'kron à Orgrimmar dans la Vallée de la Sagesse, accomplissez la suite de quêtes jusqu'à obtenir No Orc Left Behind.
Le donjon de la Prison d'Alcaz vous confrontera notamment à des nagas, des humanoïdes, quelques élémentaires et un dragon. L'instance se complète relativement rapidement, alors n'hésitez pas à la faire plusieurs fois pour mettre la main sur un maximum de butins.
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