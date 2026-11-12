WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Prison d'Alcaz

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 novembre 2026 à 23h09
Retrouvez des informations utiles concernant le donjon de la Prison d'Alcaz de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.
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WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Prison d'Alcaz

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours des niveaux 38-44, vous avez tout intérêt à vous aventurer dans l'instance de la Vallée de Strangleronce, la Prison d'Alcaz (Alcaz Prison). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Comment entrer dans le donjon de la Prison d'Alcaz ?

Sur WoW Forever, l'instance de la Prison d'Alcaz est située au large du Marécage d'Âprefange, plus précisément sur l'île d'Alcaz, au nord de Theramore, à la limite des Tarides. Une fois sur les lieux, allez aux coordonnées 74, 14, en prenant garde aux élites. Vous apercevrez rapidement la pierre de rencontre. Entrez dans le bâtiment et descendez pour pénétrer dans l'instance.

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Quelles sont les quêtes disponibles dans la Prison d'Alcaz sur WoW Forever ?

Alliance & Horde

Alliance

  • Une première quête s'obtient à Dalaran, en interagissant avec l'Archimage Lan'dalock : The Dragon's journal.
  • Après avoir accepté Our Man in Theramore à Hurlevent à partir du niveau 48, accomplissez la suite de quêtes jusqu'à obtenir The Secret Prison (cela ne vous prendra que quelques minutes). Lorsque cette mission sera effectuée, vous serez renvoyé vers Theramore avec Somber News puis Shaw needs to know.
  • À Theramore, Sully McCleary vous remettra A Bit of Wet Work. Attention, pour cela, vous devrez d'abord avoir espionné Jaina via la suite de quêtes citée précédemment. 

Horde

Le donjon de la Prison d'Alcaz vous confrontera notamment à des nagas, des humanoïdes, quelques élémentaires et un dragon. L'instance se complète relativement rapidement, alors n'hésitez pas à la faire plusieurs fois pour mettre la main sur un maximum de butins.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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