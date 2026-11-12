WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Prison d'Alcaz

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon de la Prison d'Alcaz de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours des niveaux 38-44, vous avez tout intérêt à vous aventurer dans l'instance de la Vallée de Strangleronce, la Prison d'Alcaz (Alcaz Prison). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Comment entrer dans le donjon de la Prison d'Alcaz ?

Sur WoW Forever, l'instance de la Prison d'Alcaz est située au large du Marécage d'Âprefange, plus précisément sur l'île d'Alcaz, au nord de Theramore, à la limite des Tarides. Une fois sur les lieux, allez aux coordonnées 74, 14, en prenant garde aux élites. Vous apercevrez rapidement la pierre de rencontre. Entrez dans le bâtiment et descendez pour pénétrer dans l'instance.







Quelles sont les quêtes disponibles dans la Prison d'Alcaz sur WoW Forever ?

Alliance & Horde

La suite de quêtes du jouet qui transforme en agent défias, commençant dans l'instance avec Mason Connery (au fond du donjon, ne tuez pas le premier boss pour pouvoir la compléter).

Alliance

Horde

Le donjon de la Prison d'Alcaz vous confrontera notamment à des nagas, des humanoïdes, quelques élémentaires et un dragon. L'instance se complète relativement rapidement, alors n'hésitez pas à la faire plusieurs fois pour mettre la main sur un maximum de butins.