WoW Forever : Correctif du 11 novembre 2026, les détails de la mise à jour

Un nouveau correctif a été déployé sur les serveurs de WoW Forever le 11 novembre 2026, au lendemain de celui du 10 novembre. Cette fois, Blizzard a fait plus que solutionner des problèmes : le développeur apporte quelques équilibrages de classe, ainsi que des ajustements en lien avec les gains d'or, via les métiers ou les récompenses de quêtes. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de cette mise à jour ci-dessous.

Hôtel des ventes (avec le redémarrage des royaumes) :

Ajustement du montant du dépôt minimum à une pièce de cuivre (au lieu de une pièce d'argent).

Correction d'un problème qui affichait à tort les courriers non lus comme provenant de l'Hôtel des ventes de Stormwind pour tous les joueurs.

Correction d'un problème à cause duquel certains courriers étaient livrés en environ 2 minutes, au lieu du délai prévu de 60 minutes.

Classes

Druide

Correction d'un problème où Augure de clarté ne pouvait pas s'activer après avoir changé de spécialisation.

Restauration

Chasseur

Correction d'un problème où les familiers avaient à tort 150 % de leurs points de vie normaux. Cela est désormais corrigé à 115 % de leurs points de vie normaux.

Le coût en mana de Tir des arcanes passe à 11 % du mana de base pour tous les rangs de la compétence.

Notes des développeurs : Cela signifie que le coût en mana pour tous les rangs sera toujours le même et augmentera progressivement avec le niveau. Le coût global en mana aux niveaux 6 et 60 est presque identique à ce qu'il était avant ce changement, et légèrement inférieur pour les niveaux intermédiaires.

Maîtrise des bêtes

Le coût en mana d'Invocation de faucon passe à 11 % du mana de base pour tous les rangs de la compétence, tout comme Tir des arcanes.

Les dégâts de mêlée infligés par le familier Faucon ont été augmentés d'environ 80 %.

Paladin

Redoute peut désormais être suivi dans le gestionnaire des temps de recharge.

Prêtre

Correction d'un problème où l'enchantement Révélation était activé par les soins d'Etreinte vampirique.

Sacré

Correction d'un problème où Nova sacrée n'était pas correctement désapprise lorsque vous retiriez le talent associé à ce sort.

Chaman

Arme du Maelström peut désormais être suivi dans le gestionnaire de temps de recharge.

Les enchantements d'armes et les totems d'armes peuvent désormais être utilisés en même temps.

Notes des développeurs : Par exemple, cela signifie que le Chaman peut bénéficier d'Arme Furie-des-vents et du Totem Furie-des-vents en même temps, donnant à ses attaques une chance d'activer les deux.

Amélioration

Dégâts de Frappe-tempête réduits à 100 % des dégâts de l'arme (au lieu de 150 %), et temps de recharge augmenté à 8 secondes (au lieu de 6 secondes).

Dextérité mentale : le ratio de conversion de l'intelligence en puissance d'attaque est réduit à 33/66/100 % (au lieu de 50/100/150 %).

Arme du Maelström réduit désormais le temps d'incantation et le coût en mana de 20 % par charge à tous les rangs (au lieu de 4/8/12/16/20 %), et la chance d'activation augmente désormais avec le rang et s'active 6/7/8/9/10 fois par minute (au lieu de 20 fois par minute quel que soit le rang).

L'infobulle d'Arme du Maelström a été mise à jour pour afficher le pourcentage de chance d'activation du chaman en fonction de la vitesse de son arme en main droite. Par exemple, si le Chaman a 5 points dans Arme du Maelström et possède une arme d'une vitesse de 3,6, l'infobulle affichera 60 % de chance de s'activer par coup, alors que s'il tient une arme d'une vitesse de 2,0, elle affichera 33 % de chance.

Notes des développeurs : Les modifications apportées durant la bêta au chaman Amélioration, combinées aux changements sur Shock et Lightning Bolt destinés au chaman Élémentaire, ont poussé le chaman Amélioration à trop privilégier l'équipement dégâts des sorts et intelligence. Bien que cette orientation d'équipement ne soit pas un problème en soi, elle a également éloigné la spécialisation de Furie-des-vents, qui doit selon nous rester au cœur de la fantaisie et du gameplay de la spé. Nous souhaitons effectuer cet ajustement maintenant car il a des implications majeures pour l'équipement dans le prochain raid. Régler cela avant l'ouverture du raid évitera aux joueurs de convoiter et de remporter des objets très disputés qui pourraient perdre beaucoup de valeur après un changement ultérieur. Dans cette optique, bon nombre de ces modifications annulent les ajustements de la bêta ciblant spécifiquement la spé Amélioration et réorientent la spécialisation vers une direction plus favorable à Furie-des-vents. Nous pensons que cela sert mieux à la fois le cœur de la spé Amélioration et l'équipement prévu.

Démoniste

Correction d'un bug à cause duquel le son de fouet de la succube se déclenchait beaucoup trop souvent.

Dégâts de base du boule de feu du diablotin augmentés pour les 4 premiers rangs, et points de vie de base du diablotin augmentés d'environ 15 %.

Points de vie de base du marcheur du vide augmentés d'environ 15 %.

Points de vie de base de l'incubus augmentés d'environ 15 %.

Points de vie de base de la succube augmentés d'environ 15 %.

Affliction

Siphon d'âme augmente désormais l'effet de vos sorts Drain de vie, Drain d'âme et Calvaire de 4/8/12 % pour chacun de vos sorts Corruption, Siphon de vie et Plaie d'agonie actifs sur la cible, jusqu'à un maximum de 36 % (au lieu de n'importe quel sort d'Affliction).

Dégâts de Calvaire réduits de 30 %.

Calvaire n'augmente plus les dégâts des effets périodiques du Démoniste sur la cible.

Calvaire déchire la cible de l'intérieur pendant 6 secondes, lui infligeant des dégâts d'ombre toutes les 1 seconde. Pendant le canalisation, vos effets de Siphon de vie, Corruption et Plaie d'agonie sur la cible infligent leurs dégâts périodiques 100 % plus vite.

Notes des développeurs : Calvaire accélère la fréquence à laquelle vos effets périodiques infligent des dégâts, et non leur durée. Plaie d'agonie dure toujours ses 24 secondes complètes, mais pendant que Calvaire est canalisé sur la cible, il inflige des dégâts deux fois plus souvent. Pourquoi ce changement ? En plus d'être unique, intéressant et visuellement plus satisfaisant de voir des chiffres apparaître plus rapidement en spé Affliction, cela résout un problème qu'avait l'ancienne conception de Calvaire. Auparavant, Calvaire augmentait les dégâts périodiques d'un certain pourcentage : ainsi, si vous arrêtiez de canaliser juste avant qu'un effet périodique n'inflige ses dégâts, cet effet ne tirait absolument aucun bénéfice du Calvaire que vous veniez d'interrompre. Désormais, Calvaire accélère vos effets périodiques pendant la canalisation, et le temps "gagné" est conservé après la fin ou l'interruption du canal de Calvaire. Par exemple, si vous canalisez Calvaire pendant 1 seconde durant un tick de 3 secondes de Corruption, Corruption avance de 2 secondes au lieu de 1, ce qui fait que son prochain tick arrivera 1 seconde plus tard au lieu de 2, même si vous avez arrêté de canaliser Calvaire.

Destruction

Plaie de tumulte – Correction d'un problème où cette compétence ne déclenchait pas de temps de recharge global.

Guerrier

Armes

Attaques circulaires ne perd plus de charges si aucune seconde cible n'est touchée.

Ennemis et PNJ

Les Trolls Shatterspear ne donnent plus d'expérience à leur mort. Ce sont des danseurs, pas des combattants !

Les aubergistes fournissent désormais de meilleures réponses lorsque vous leur demandez « Parle-moi des donjons que je peux explorer ».

Objets

Toutes les montures de faction raciales sont désormais liées quand ramassées.

La baguette Sparklance Wand inflige désormais des dégâts d'Arcane (au lieu de dégâts de Nature).

Rage of the Storm (récompense de quête de Chaman) donne désormais 16 Force (au lieu de 16 Intelligence), et la vitesse d'attaque passe à 3,6 secondes (au lieu de 3,2 secondes).

Réduction du prix auquel les vendeurs rachetaient certains objets d'armure fabriqués via Travail du cuir, Couture et Forge.

Notes des développeurs : Les objets ajustés étaient tous des objets liés quand ramassés qu'un joueur était censé fabriquer une seule fois pour lui-même.

Métiers

Alchimie

Valeur de revente de Minor Arcane Elixir réduite à 5 cuivre (au lieu de 25 cuivre).

Le nom de Recipe: Elixir of Greater Firepower a été corrigé en Recipe: Elixir of Holy Power, et l'aura de l'élixir s'appelle désormais Holy Power.

Forge

Coarse Grinding Stone permet désormais de monter la compétence jusqu'à 90 (au lieu de 75).

Cuisine

Journeyman Campfire Kit nécessite désormais un niveau de Cuisine de 90 pour être posé, s'alignant ainsi sur le niveau de compétence requis par la recette (au lieu de Cuisine 140).

Enchantement

Arcane Salvager nécessite désormais l'outil Runed Golden Rod pour être fabriqué (au lieu de Runed Truesilver Rod).

Arcane Salvager applique désormais correctement son bonus de désenchantement aux enchanteurs de plus bas niveau.

Enchant Boots - Lesser Spirit et Enchant Bracer - Lesser Spirit donnent désormais correctement le bonus indiqué en Esprit (au lieu de toutes les résistances).

Ingénierie

Le prix de vente auprès des marchands pour Iron Grenades est réduit à 1,25 pièce d'argent (au lieu de 5 pièces d'argent).

Swiftstrike Shot et Swiftfeather Arrow ne sont plus liés quand ramassés.

Notes des développeurs : Ces objets ne seront disponibles qu'à l'ouverture des raids, mais nous voulons nous assurer que ce changement soit connu à l'avance, car il peut influencer le choix des métiers. Ils n'étaient pas censés être liés quand ramassés.

Pêche

Correction d'un problème de conditions qui faisait que les râteliers de pêche ne fournissaient parfois pas d'appâts aux joueurs éligibles.

Notes des développeurs : Nous avons conscience qu'il existe d'autres problèmes en cours avec le râtelier de pêche, notamment d'autres situations entraînant des erreurs du type There is no loot.

Quêtes

La plupart des quêtes de niveau 48 et plus récompensent désormais en plus avec de l'or.

Notes des développeurs : WoW Forever n'intègre pas la conversion de l'expérience en or pour les quêtes de niveau 60 qui avait été ajoutée sur le WoW original juste avant la sortie de The Burning Crusade. Nous avons pensé qu'il ne serait pas approprié que les joueurs de WoW Forever se sentent contraints d'accumuler des quêtes à l'approche du niveau 60 pour ne les rendre qu'une fois au niveau max afin de générer d'importants profits. Ce changement réaligne les quêtes de haut niveau sur le reste du leveling dans WoW: Forever, dans le but de donner aux joueurs de bonnes raisons d'accomplir ces quêtes tout en montant jusqu'au niveau 60 et par la suite. Les quêtes non affectées par ce changement incluent celles qui récompensent déjà avec des objets de valeur, les quêtes répétables et celles qui ne fournissent pas de récompenses significatives car elles sont rapides, faciles ou triviales à accomplir.

Correction d'un problème sur les quêtes Call of Water où les événements des quêtes finales ne se déroulaient pas toujours correctement.

Correction d'un problème où Sovik ne proposait pas la quête Chief Engineer Scooty après avoir sélectionné son option de dialogue.

Correction de plusieurs problèmes sur la quête Helping Hands.

Zephras Isle - Camping 101: Herbalism se valide désormais à Shen'dar Village au lieu de Valanaar.

L'objet de quête The Broken Frond of Celastrus laissé par Celastrus the Bitter devrait désormais tomber correctement pour tous les membres éligibles du groupe.

Feralas - Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas démarrer la quête Rescue OOX-22/FE!.

Riverglades - Il y a désormais nettement plus de Glade Vipers disponibles pour la quête Poison Tips.

Duskwood - Il y a désormais plus de Nightbane Vile Fang et Nightbane Tainted Ones disponibles pour la quête Worgen in the Woods.

Correction d'un problème où les Murloc Tideskimmers ne faisaient pas tomber les Saltwater Murloc Eyes pour la quête A Taste of the Sea. Mmmmm, des yeux de murloc.

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