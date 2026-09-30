WoW Forever : Où se trouve le marché noir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 septembre 2026 à 13h49
Retrouvez des informations relatives au marché noir de WoW Forever dans cet article, sa localisation ainsi que ce qu'il est possible d'y acquérir.
WoW Forever : Où se trouve le marché noir ?

Le marché noir est une fonctionnalité apparue sur WoW avec l'extension Mists of Pandaria, et à la surprise générale, elle sera également disponible sur WoW Forever. Nous vous indiquons ici sa localisation, afin que vous puissiez faire de bonnes affaires.

Localisation du marché noir de WoW Forever

Sans grande surprise, le marché noir de WoW Forever est tenu par les gobelins, plus précisément, ceux du port du Poudremèche aux Rives claires.

localisation-port-poudremeche

Une fois sur place, rendez-vous dans la maison située en 78, 51, abritant deux PNJ, Madam Swyndle et Mister Graphed

pnj-marche-noir

Que peut-on obtenir via le marché noir de WoW Forever ?

La gobeline permet de récupérer de l'équipement, des tabards, des mascottes ou même des montures, et son offre est mise à jour à régulièrement, proposant un fonctionnement similaire à celui de Retail. Les objets sont mis aux enchères pour une durée variable, et leur nature peut parfois surprendre ; le marché noir est idéal pour récupérer des pièces rares, à condition bien sûr de s'y rendre fréquemment.

bid-black-market

Le second PNJ est un marchand de composants de crafting, dont l'offre ne change pas. Il propose en particulier des lotus noirs et des cristaux des arcanes, ainsi que d'autres ressources propres à la mine, l'herboristerie ou le dépeçage. Ce gobelin est également celui auquel il faut s'adresser pour mettre la main sur le Don du galop, un objet qui augmente votre vitesse de monture de 10 % durant 15 jours de jeu.

offres-marche-noir

Grâce à lui, l'économie du jeu sera toujours stable : le lotus noir le cristal des arcanes ne coûtera jamais plus de 50 PO, une aubaine pour tous les joueurs n'ayant pas suffisamment de temps pour farmer à outrance. Cette mesure devrait en outre freiner la création de bots et la revente illégale d'or, d'autant que Blizzard a indiqué que de lourdes sanctions seront prises pour de tels cas de triche.

Le port de Poudremèche comprend par ailleurs une liaison maritime avec Tanaris, alors ne manquez pas d'y faire un tour à partir du niveau 35 et prenez d'assaut le marché noir de WoW Forever aussi vite que possible.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : Le prix du lotus noir et du cristal des arcanes ne pourra pas excéder 50 PO
WoW Forever 30 septembre 2026

WoW Forever : Le prix du lotus noir et du cristal des arcanes ne pourra pas excéder 50 PO

Blizzard propose une mesure pour contrôler les prix des composants les plus demandés sur WoW Forever grâce à un PNJ particulier aux Rives claires.
WoW Forever : Comment se rendre sur l'île de Zéphras ?
WoW Forever 29 septembre 2026

WoW Forever : Comment se rendre sur l'île de Zéphras ?

L'île de Zéphras est la zone de départ des Éolides sur WoW Forever. Découvrez quels itinéraires suivre pour y aller dans cet article.
WoW Forever : Comment se transformer en ogre ou un murloc avec la cuisine ?
WoW Forever 29 septembre 2026

WoW Forever : Comment se transformer en ogre ou un murloc avec la cuisine ?

Envie d'abandonner l'apparence de votre personnage quelque temps sur WoW Forever ? Classic+ introduit une toute nouvelle recette de cuisine pour y parvenir : le Délice de fantaileron.

commentaire (0)