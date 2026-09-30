WoW Forever : Où se trouve le marché noir ?

Retrouvez des informations relatives au marché noir de WoW Forever dans cet article, sa localisation ainsi que ce qu'il est possible d'y acquérir.

Le marché noir est une fonctionnalité apparue sur WoW avec l'extension Mists of Pandaria, et à la surprise générale, elle sera également disponible sur WoW Forever. Nous vous indiquons ici sa localisation, afin que vous puissiez faire de bonnes affaires.

Localisation du marché noir de WoW Forever

Sans grande surprise, le marché noir de WoW Forever est tenu par les gobelins, plus précisément, ceux du port du Poudremèche aux Rives claires.

Une fois sur place, rendez-vous dans la maison située en 78, 51, abritant deux PNJ, Madam Swyndle et Mister Graphed.

Que peut-on obtenir via le marché noir de WoW Forever ?

La gobeline permet de récupérer de l'équipement, des tabards, des mascottes ou même des montures, et son offre est mise à jour à régulièrement, proposant un fonctionnement similaire à celui de Retail. Les objets sont mis aux enchères pour une durée variable, et leur nature peut parfois surprendre ; le marché noir est idéal pour récupérer des pièces rares, à condition bien sûr de s'y rendre fréquemment.

Le second PNJ est un marchand de composants de crafting, dont l'offre ne change pas. Il propose en particulier des lotus noirs et des cristaux des arcanes, ainsi que d'autres ressources propres à la mine, l'herboristerie ou le dépeçage. Ce gobelin est également celui auquel il faut s'adresser pour mettre la main sur le Don du galop, un objet qui augmente votre vitesse de monture de 10 % durant 15 jours de jeu.

Grâce à lui, l'économie du jeu sera toujours stable : le lotus noir le cristal des arcanes ne coûtera jamais plus de 50 PO, une aubaine pour tous les joueurs n'ayant pas suffisamment de temps pour farmer à outrance. Cette mesure devrait en outre freiner la création de bots et la revente illégale d'or, d'autant que Blizzard a indiqué que de lourdes sanctions seront prises pour de tels cas de triche.

Le port de Poudremèche comprend par ailleurs une liaison maritime avec Tanaris, alors ne manquez pas d'y faire un tour à partir du niveau 35 et prenez d'assaut le marché noir de WoW Forever aussi vite que possible.