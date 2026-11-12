WoW Forever : Le jouet qui transforme en agent défias, comment obtenir l'Insigne d'agent d'Alcaz ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 novembre 2026 à 23h09
Faire une halte dans le donjon de la Prison d'Alcaz prend tout son sens sur WoW Forever pour ceux qui aiment se déguiser : c'est à partir de là que vous trouverez le jouet « Insigne d'agent d'Alcaz », à condition de savoir comment s'y prendre.
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WoW Forever : Le jouet qui transforme en agent défias, comment obtenir l'Insigne d'agent d'Alcaz ?

À partir du niveau 50, les joueurs de WoW Forever ont tout intérêt à parcourir le donjon de la Prison d'Alcaz au nord de Theramore, pour l'expérience et l'équipement, mais aussi pour ajouter le jouet Alcaz Operative Insignia à leur collection. Celui-ci vous transforme en agent défias pendant 10 minutes, un incontournable pouvant être acquis à partir d'une suite de quêtes commençant dans cette instance.

Comment obtenir le jouet Insigne d'agent d'Alcaz sur WoW Forever ?

Étape 1 : la Prison d'Alcaz

Pour commencer, allez dans le donjon de la Prison d'Alcaz, puis :

  1. Ne tuez pas le premier boss, The Questioner.
  2. Parlez à Mason Connery à la fin de l'instance ; il vous remettra la quête The Man in the Iron Chains.
  3. Retournez sur vos pas pour éliminer le premier boss, afin de ramasser la clé.
  4. Interagissez de nouveau avec Mason Connery. Vous recevrez More Valuable Than Gold

alcaz-prison-1

Étape 2 : Marche de l'Ouest

Rendez-vous à la Marche de l'Ouest, dans l'auberge de Moonbrook. Au second étage, en 43, 67, vous verrez une planche derrière un coffre : celui de Mason Connery. Cliquez dessus pour compléter la quête en récupérant la Boîte à documents. Même si cela peut paraître tentant de la vendre pour 25 pièces d'or à un marchand, ne le faites pas.

planche-boite

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Étape 3 : « State Secrets »

Vous serez alors éligible à la quête State Secrets, quelle que soit votre faction.

  • Alliance → à remettre à Renzik à Hurlevent (SI:7), en 78, 70
  • Horde → Nazgrel à Orgrimmar (Vallée de la Sagesse), en 32, 36
  • Baie-du-Butin → Rix Xizzix en 28, 75

state-secrets

Étape 4 : Combiner les fragments de l'insigne

Enfin, pour acquérir le jouet Alcaz Operative Insignia sur WoW Forever, vous devrez combiner 6x Insigne cassé. La quête vous en offrira un, et il vous suffira d'acheter les 5 autres à l'hôtel des ventes, ou de demander à vos amis de vous offrir le leur. Félicitations, vous pouvez désormais vous transformer en agent défias !

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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