WoW Forever : Pénurie de healer : former un groupe devient un cauchemar à partir d'un certain niveau

La montée en niveau sur WoW Forever est entachée par la difficulté à former des groupes de donjon : à partir d'un certain niveau, les healers sont très difficiles à trouver.

Cela fait moins d'une semaine que WoW Forever est sorti, et de nombreux joueurs ont déjà atteint le niveau 40, passage crucial de la montée en niveau. Si la plupart des quêtes peuvent être complétées en étant seul, les donjons exigent de former un groupe, et ils sont incontournables. En effet, mieux vaut les faire une fois pour optimiser son parcours, mais pour cela, encore faut-il trouver un healer.

Les healers se font rares sur WoW Forever

Au cours des premiers niveaux sur WoW Forever, n'importe quelle classe disposant de sorts de soins peut heal un donjon tel que les Mortemines. La situation évolue toutefois en avançant, si bien qu'il devient bien plus complexe de soigner une instance comme la Cité submergée ou le Bastion Krold'dok. En effet, s'improviser healer peut se révéler chaotique pour votre groupe, en raison d'une délicate gestion du mana, sans les talents adéquats et sans un équipement adapté.

Malheureusement, de nombreux joueurs doivent se résigner à cela, tant il difficile de trouver un healer de métier durant la montée en niveau. Les publications faisant état de cette pénurie abondent sur Reddit, témoignant d'un véritable problème qui entrave la progression et la découverte des donjons. Au contraire, si comme nous vous évoluez avec un groupe d'amis et que vous êtes healer, alors le serveur entier vous déploie le tapis rouge : les classes capables de soigner reçoivent un grand nombre de messages en se listant dans la LFG, et certains joueurs n'hésitent pas à soudoyer les healers à quitter leur groupe pour rejoindre le leur.

Pourquoi est-il si compliqué de trouver des healers ?

Habituellement, les tanks sont plus demandés que les healers, mais WoW Forever change la donne. Les spécialisations tank se révèlent viables en monde ouvert, au contraire de celles de soins. Un joueur seul n'a aucun intérêt à opter pour le healing, tant l'accomplissement des quêtes prend du temps. Suivant cette logique, les véritables soigneurs sont peu nombreux, ou n'ont pas encore atteint la tranche de niveaux 35-45.

Les raisons de cette pénurie de healers sont multiples. D'abord, les équipements disposant de puissance des sorts sont assez rares, à moins d'être prêt à investir dans son métier de crafting, et les dégâts des soigneurs sont bien moins importants que ceux d'un DPS.

La cause principale est néanmoins le nerf colossal de l'expérience en donjon : même si un correctif a été déployé le 8 novembre, les gains ne sont toujours pas à la hauteur. Enchaîner les instances n'est plus aussi lucratif que sur Classic, si bien que les joueurs voulant pourtant être healer se voient contraints d'opter pour une spécialisation DPS pour le monde ouvert. Certes, la double spécialisation existe, mais elle coûte 50 PO, une somme qui n'est certainement pas à votre disposition au niveau 40, puisque la priorité est donnée à la monture.

À moins d'une intervention de Blizzard, la communauté semble condamnée à éviter les donjons faute de healers, ou à devoir patienter longtemps avant d'en trouver un, ce qui ralentit le pexing. Le développeur se montre néanmoins à l'écoute des joueurs ; une solution pourrait arriver rapidement, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de WoW Forever.