WoW Forever : Stranglevigne, comment en obtenir ?

Où trouver des Stranglevigne (Stranglevine) sur WoW Forever ? Nous vous expliquons ce qu'il faut savoir au sujet de ce composant d'artisanat dans cet article.

WoW Forever comprend de nouvelles recettes d'artisanat, nécessitant pour certaines des composants encore jamais vus sur une version de Vanilla. L'un d'entre eux est une plante, la Stranglevigne (Stranglevine), et nous vous indiquons comment en obtenir ci-dessous.

À quoi sert la Stranglevigne ?

La Stranglevigne est un composant rare est utile à l'Enchant 2H Weapon - Mighty Healing Power, ainsi qu'à la préparation de la Teinture viridienne par les alchimistes, qui nécessite 2 Stranglevignes.

Cette teinture est indispensable à la confection de pièces d'équipement via la couture, mais aussi à la réalisation de certains enchantements. Si vous voulez vous optimiser durant la montée en niveau, vous devrez donc acheter (ou fabriquer) plusieurs Teintures viridiennes. À titre d'exemple, se crafter les la Robe du Vide en requiert 10, soit 20 Stranglevignes.

Comment récupérer des Stranglevignes ?

Les Stranglevignes peuvent être acquis par les herboristes en supplément sur des plantes précises, mais le taux de drop est assez bas.

Soleillette ( 230/ 250/ 280/ 330)

Aveuglette ( 230/ 260/ 285/ 335)

Gromsang ( 250/ 275/ 300/ 350)

Feuillerêve (270 / 290/ 315/ 370)

Sauge-argent des montagnes ( 280/ 305/ 330/ 380)

Fleur de peste ( 285/ 310/ 335/ 385)

Calot de glace ( 290/ 315/ 340/ 390)

D'autres herbes pourraient être concernées, à l'instar du Champignon fantôme ou du Lotus noir, mais nous n'en avons pas la certitude pour le moment. Nous mettrons donc à jour cet article ultérieurement.

Tous les joueurs pourront acquérir des Stranglevignes via l'hôtel des ventes, ou en se rendant au marché noir des Rives claires. Son prix ne pourra d'ailleurs pas excéder 50 PO : un gobelin en vend sans limite à ce tarif. Par ailleurs, les herboristes pourront toujours accorder quelques points d'héritage dans « Bountiful Harvest » de l'arbre de profession, pour augmenter la quantité de matériaux rares reçus (de 20 à 100 %).

La Stranglevigne sera quoi qu'il arrive bien utile pour l'artisanat sur WoW Forever, ou pourrait devenir une source profit non négligeable pour les herboristes. N'hésitez donc pas à en monter un, d'autant que Classic+ réserve d'autres belles surprises pour ce métier de récolte.