WoW Forever : La double spécialisation, prix et niveau requis

Retrouvez des informations relatives à la double spécialisation sur WoW Forever : niveau requis, prix, et où l'apprendre.

Comme la Saison de la Découverte, WoW Forever va autoriser les joueurs à bénéficier d'une seconde spécialisation, une nouveauté qui permet davantage de flexibilité, et une alternance entre le mode PvE et PvP moins onéreuse sur le long terme. En plus d'éviter des frais réguliers, la double spécialisation vous évite de devoir apporter des changements à votre interface en changeant de spécialisation, mais encore faut-il l'avoir achetée. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous indiquons ici le prix et le niveau requis pour la double spécialisation sur WoW Forever.

Quand peut-on apprendre la double spécialisation sur WoW Forever ?

Sur WoW Forever, la double spécialisation est disponible à partir du niveau 40, soit en même temps que la monture. Ce cap est donc décisif durant votre montée en niveau, surtout si vous jouez tank ou heal ; vous pourrez enfin alterner entre votre spécialisation de cœur et une de DPS, ce qui facilitera vos séances de jeu dans le monde ouvert.

Combien coûte la double spécialisation ?

Malheureusement, la double spécialisation a un prix : il vous faudra débourser 50 PO pour en bénéficier, une somme difficile à obtenir à ce moment de l'expérience, si l'on tient compte du fait que vous aurez en priorité besoin de vous offrir une monture.

Où apprendre la double spécialisation ?

La double spécialisation s'apprend auprès de votre maître de classe. Interagissez avec et demandez à en savoir plus à ce sujet, puis cliquez sur « Acheter la double spécialisation ».

Félicitations, vous voici devenu bien plus flexible, ce qui devrait vous aider à trouver ou composer des groupes pour les donjons. Quelques jours après la sortie, les healers manquent cruellement, ce qui rend la situation assez difficile en donjon, surtout dans ceux qui sont assez exigeants, comme la Cité submergée.