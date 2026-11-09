WoW Forever : La double spécialisation, prix et niveau requis

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 novembre 2026 à 09h33
Retrouvez des informations relatives à la double spécialisation sur WoW Forever : niveau requis, prix, et où l'apprendre.
Ajouter aux sources préférées
WoW Forever : La double spécialisation, prix et niveau requis

Comme la Saison de la Découverte, WoW Forever va autoriser les joueurs à bénéficier d'une seconde spécialisation, une nouveauté qui permet davantage de flexibilité, et une alternance entre le mode PvE et PvP moins onéreuse sur le long terme. En plus d'éviter des frais réguliers, la double spécialisation vous évite de devoir apporter des changements à votre interface en changeant de spécialisation, mais encore faut-il l'avoir achetée. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous indiquons ici le prix et le niveau requis pour la double spécialisation sur WoW Forever.

Quand peut-on apprendre la double spécialisation sur WoW Forever ?

Sur WoW Forever, la double spécialisation est disponible à partir du niveau 40, soit en même temps que la monture. Ce cap est donc décisif durant votre montée en niveau, surtout si vous jouez tank ou heal ; vous pourrez enfin alterner entre votre spécialisation de cœur et une de DPS, ce qui facilitera vos séances de jeu dans le monde ouvert.

À lire également

WoW Forever : Combien coûte l'apprentissage de la monture ?
World of Warcraft Forever07 novembre 2026

WoW Forever : Combien coûte l'apprentissage de la monture ?

Retrouvez des informations relatives au prix de la monture et de son apprentissage sur WoW Forever dans cet article (modèles rares et épiques).

Combien coûte la double spécialisation ?

Malheureusement, la double spécialisation a un prix : il vous faudra débourser 50 PO pour en bénéficier, une somme difficile à obtenir à ce moment de l'expérience, si l'on tient compte du fait que vous aurez en priorité besoin de vous offrir une monture. 

double-spe-prix

Où apprendre la double spécialisation ?

La double spécialisation s'apprend auprès de votre maître de classe. Interagissez avec et demandez à en savoir plus à ce sujet, puis cliquez sur « Acheter la double spécialisation ».

Félicitations, vous voici devenu bien plus flexible, ce qui devrait vous aider à trouver ou composer des groupes pour les donjons. Quelques jours après la sortie, les healers manquent cruellement, ce qui rend la situation assez difficile en donjon, surtout dans ceux qui sont assez exigeants, comme la Cité submergée

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Cité de Dalaran
WoW Forever 09 novembre 2026

WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Cité de Dalaran

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon de la Cité de Dalaran de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.
WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Cité submergée (The Drowned City)
WoW Forever 09 novembre 2026

WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Cité submergée (The Drowned City)

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon de la Cité submergée de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.
WoW Forever : Un buff majeur de l'expérience en donjon a été déployé le 8 novembre
WoW Forever 08 novembre 2026

WoW Forever : Un buff majeur de l'expérience en donjon a été déployé le 8 novembre

Pour le plus grand bonheur des joueurs de WoW Forever, Blizzard a déployé un correctif le 8 novembre 2026 visant à accroître les gains d'expérience en donjon.
WoW Forever : Une incroyable surprise ravive la nostalgie des premiers jours
WoW Forever 08 novembre 2026

WoW Forever : Une incroyable surprise ravive la nostalgie des premiers jours

Le lancement de WoW Forever réserve déjà de belles surprises. Alors que l'enthousiasme bat son plein sur les serveurs, des silhouettes que l'on croyait appartenir au passé ont soudainement refait surface en Azeroth.
WoW Forever : Combien coûte l'apprentissage de la monture ?
WoW Forever 07 novembre 2026

WoW Forever : Combien coûte l'apprentissage de la monture ?

Retrouvez des informations relatives au prix de la monture et de son apprentissage sur WoW Forever dans cet article (modèles rares et épiques).
WoW Forever : Des joueurs ont atteint le niveau 60 en 3 jours
WoW Forever 07 novembre 2026

WoW Forever : Des joueurs ont atteint le niveau 60 en 3 jours

Ding ! L'aventure WoW Forever commence fort : un petit groupe de joueurs a réussi l'exploit d'accéder au niveau 60 en seulement 3 jours.

commentaire (0)