WoW Forever : L'Enclave écarlate finira par faire son grand retour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 novembre 2026 à 23h43
En novembre 2026, l'épisode 7 du podcast consacré à WoW Forever a donné la parole à "Aggrend", qui a teasé le retour de l'Enclave écarlate et de la légendaire Porte-cendres.
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WoW Forever : L'Enclave écarlate finira par faire son grand retour

Si vous avez joué sur WoW SoD jusqu'à la fin, vous avez probablement parcouru le raid inédit de l'Enclave écarlate, et renversé le légendaire Caldoran à plusieurs reprises. Peut-être même avez-vous assemblé la légendaire Ashbringer, et clôturé en beauté l'expérience, si bien que la nostalgie vous envahit à chaque fois que vous repensez à cette époque. Une bonne nouvelle à ce sujet a été annoncée en novembre 2026 par "Aggrend" concernant WoW Forever

L'Enclave écarlate va revenir sur WoW Forever

Lors de l'épisode 7 du podcast de WoW Forever en novembre 2026, Josh Greenfield, alias "Aggrend" a fait une déclaration qui devrait ravir les fans de la Saison de la Découverte. En évoquant les récits susceptibles d'être intégrés sur Classic+, le développeur a indiqué que l'un de ses coups de cœur était l'Enclave écarlate, et que ce raid arrivera un jour sur Forever, avec la légendaire Porte-cendres corrompue.

J'ai mentionné Vol'jin ; je pense que c'est un sujet que j'ai vraiment hâte d'explorer, mais j'ai déjà eu la chance de pouvoir toucher un peu à Porte-Cendres, vous savez... L'Enclave Écarlate reviendra. Porte-Cendres reviendra à un moment donné ; cela prendra peut-être un peu de temps, mais ça va revenir. 

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Blizzard n'a pas communiqué de détails supplémentaires

Malheureusement, nous n'en savons pas davantage concernant le retour de l'Enclave écarlate. L'instance sera-t-elle identique ou modifiée ? Des changements seront-ils apportés à la quête d'Ashbringer ? Il se peut que pour l'instant même Blizzard ne sache pas quelle direction emprunter, c'est pourquoi nous ne pouvons que spéculer. 

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Ce qui est certain, c'est que ce raid avait conquis le cœur des joueurs, et que le lore de WoW Forever est tout à fait en mesure de faire une place à la Nouvelle Avalon et à son instance. L'enthousiasme est alors partagé par le développeur et les joueurs, laissant entrevoir un futur mouvementé mais radieux pour Classic+.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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