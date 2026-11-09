WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon du Bastion Krol'dok (Krol'dok Stronghold)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 novembre 2026 à 20h18
Retrouvez des informations utiles concernant le donjon du Bastion Krol'dok de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.
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WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon du Bastion Krol'dok (Krol'dok Stronghold)

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours des niveaux 40-45, vous avez tout intérêt à vous aventurer aux Rives claires pour parcourir le Bastion Krol'dok (Krol'dok Stronghold). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Où est l'entrée du donjon du Bastion Krol'dok ?

Sur WoW Forever, l'instance du Bastion Krol'dok est située dans la zone des Rives claires (Riverglades), plus précisément au nord-ouest, en 37, 37. En arrivant au Bastion Krol'dok (inutile de rentrer dans le camp), vous verrez un petit chemin, juste à côté de la pierre de rencontre. Empruntez-le pour trouver l'entrée du donjon.

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Quelles sont les quêtes disponibles dans le Bastion Krol'dok sur WoW Forever ?

La majorité des quêtes pour le Basiton Krol'dok peuvent être acceptées via les Rives claires, mais certaines ne sont disponibles qu'après avoir accompli quelques prérequis.

Alliance

Dalaran

Rives claires

Horde

Camp Grom'gol

  • Acceptez Rapport à Rog'mar au camp Grom'gol dans la Vallée de Strangleronce. Vous devrez vous rendre à Rog'mar aux Rives claires, et pourrez accepter Eye of Mugg.

Rives claires

→ Nous ne disposons pas d'informations supplémentaires, étant donné que nous évoluons du côté de l'Alliance. N'hésitez donc pas à nous faire part de votre expérience en commentaire, afin que nous puissions étayer ces renseignements.

bastion-kroldok-interieur

Quête de Clé de la base des Krol'dok

Dans l'instance, vous croiserez à un moment donné le chemin d'un Ogre prénommé Tunk. Tuez-le et ramassez le Moulage krol'dok. Il s'agit de la série de quêtes qui accorde la Clé de la base des Krol'dok. Vous aurez besoin de 12x Barre de fer et 4x Cuir épais pour l'ajouter à votre inventaire.

tunk

Le donjon du Bastion Krol'dok vous confrontera notamment des Orcs, des soldats du Crépuscule et des Gnolls. L'instance est relativement grande, alors assurez-vous d'avoir du temps devant vous avant de vous engager dans un groupe.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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