WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Cité de Dalaran
le 12 octobre 2026 à 14h00
WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et entre les niveaux 28 et 33 vous avez tout intérêt à prêter main-forte au Kirin Tor pour reprendre le contrôle de la Cité de Dalaran. Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.
Comment entrer dans le donjon de Dalaran ?
Sur WoW Forever, Dalaran se trouve dans les Montagnes d'Alterac, et la voie d'accès conduisant à l'instance diffère selon votre faction. En effet, les membres de l'Alliance peuvent y pénétrer en se rendant directement dans les égouts de la ville.
Ceux de la Horde n'auront qu'une seule option : emprunter le tunnel à l'extérieur de la cité, localisé en 69, 45. Notez que pour ouvrir la porte du tunnel, il est indispensable de disposer de la Clé des égouts de Dalaran.
Elle s'obtient aisément :
- Alliance → An Alarming Request (Emissaire Jacques) à Southshore, puis Heart of Disruption.
- Horde → Blood in the Streets (Magus Wordeen Voidglare) à Moulin-de-Tarren, puis Heart of Disruption.
Quelles sont les quêtes disponibles dans la Cité de Dalaran sur WoW Forever ?
Toutes les quêtes pour la Cité de Dalaran peuvent être acceptées à partir du niveau 24.
Alliance
- Puissance accablante → Grand sorcier Andromath à Hurlevent, dans le Quartier des Mages
- Un échantillon vert → Shylamiir à Hurlevent, dans le Parc
- Heart of Disruption → suite de An Alarming Request (prise à Southshore auprès de l'Émissaire Jacques), puis donnée par Image of Archmage Modera à l'extérieur de Dalaran, à côté de la pierre de rencontre
- Starving Arcane → Archimage Modera
Horde
- Source de pouvoir → Docteur Martin Felben à Fossoyeuse, dans l'Apothicarium
- Le Chevalier de la tombe → Melisara à Moulin-de-Tarren
- Éducation opportuniste → Rexxie Copperclutch en entrant dans le donjon
- Heart of Disruption → suite de Blood in the Streets (prise à Moulin-de-Tarren), puis accordée par l'Image de l'Archimage Modera à l'extérieur de Dalaran, à côté de la pierre de rencontre
Le donjon de la Cité de Dalaran vous confrontera notamment à des élémentaires, et vous rencontrerez sans doute quelques problèmes de mana en raison des brûlures. Un arbre géant, des sentinelles, une Anomalie ainsi que l'Ombre de l'Archimage vous y attendent, une étape à ne pas manquer pour récupérer de l'équipement et de l'expérience durant votre progression.
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