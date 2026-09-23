WoW Forever : Comment se rendre dans la zone des Rives claires ? (Riverglades)

La zone des Rives claires est l'une des grandes nouveautés de WoW Forever. Retrouvez deux itinéraires à suivre pour y accéder pour la première fois dans cet article.

WoW Forever accueille plusieurs zones inédites sur une version de Vanilla, et l'une d'entre elles se situe sur le continent des Royaumes de l'Est. Les Rives claires incarnent un passage incontournable du niveau 35 à 45, mais encore faut-il savoir s'y rendre.

Comment aller aux Rives claires sur WoW Forever ?

Sur WoW Forever, la zone des Rives claires est une contrée verdoyante, abritant des rivières, des prairies, des routes commerciales et la cité fortifiée de Fort-Lointain (Farholde Keep). Elle est située dans les Royaumes de l'Est, limitrophe aux Steppes Ardentes, aux Carmines et aux Terres Ingrates. Pour aller aux Rives claires pour la première fois, deux options s'offrent à vous.

Accéder aux Rives claires par la mer

La première méthode consiste à prendre le bateau à Tanaris, au port de Gentepression, situé au nord-est. Cette façon de faire est plus adaptée à la Horde, étant donné que le désert est plus proche des Tarides et des Mille Pointes, des zones privilégiées par la Horde.

Néanmoins, ce bateau peut être utilisé quelle que soit votre faction. Côté Alliance, empruntez celui de la Vallée de Strangleronce pour arriver à Ratchet, puis faites la route à pied jusque Tanaris, en mettant le cap au sud. Vous parviendrez alors au port de Poudremèche, qui fait la liaison entre Kalimdor et les Rives claires.

À travers les Terres ingrates

Une autre solution existe pour aller aux Rives claires : traverser à pied les Terres ingrates. Cette méthode est sans doute celle à privilégier pour l'Alliance, puisqu'il vous suffit de descendre vers le sud à partir du Loch Modan.

Notez qu'aucun passage n'est disponible depuis les Carmines, étant donné que la grotte qui semble pourtant incarner le meilleur moyen n'est en vérité qu'un cul-de-sac (du moins, sur la bêta). La Horde peut aussi opter pour ce chemin, à condition de ne pas être effrayé par une longue route à partir des Contreforts d'Hillsbrad (ou d'une aventure dangereuse à travers les Steppes ardentes via les Carmines). Si vous passez par là, prenez quelques minutes supplémentaires pour déverrouiller le point de vol à Kargath.

Une fois que vous aurez fait vos premiers pas aux Rives claires, n'oubliez pas de vous adresser au maître de vol de Fort-lointain pour gagner du temps lors de vos prochains trajets.