WoW Forever : Plus d'un million de personnages créés sur la bêta

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 octobre 2026 à 14h48
Alors que la bêta de WoW Forever touche à sa fin, les données transmises par ClassicPlus.io confirment l'engouement inédit des joueurs.
WoW Forever : Plus d'un million de personnages créés sur la bêta

Quelques jours après le lancement de la bêta de WoW Forever, Blizzard, par l'intermédiaire de Josh Greenfield, avait été surpris de constater que les joueurs affluaient. Un record de fréquentation avait été battu, et quelques semaines plus tard, les données partagées via le site ClassicPlus.io confirment l'enthousiasme de la communauté.

La bêta de WoW Forever cartonne 

Habituellement, les bêtas de WoW ne réunissent qu'un nombre limité de participants, mais concernant Forever, la donne change du tout au tout. En effet, le 15 octobre 2026, soit une semaine avant que les tests ne prennent fin, plus d'un million de personnages ont vu le jour. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'engouement suscité par Classic+, même s'il est à relativiser : nombreux sont ceux qui ont créé plusieurs personnages, de façon à essayer un maximum de classes.

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Le plus étonnant est sans doute la répartition des joueurs entre les deux factions. 50,4 % ont opté pour l'Alliance, contre 49,6 % pour la Horde, un équilibre construit naturellement. Ce constat devrait rassurer ceux qui s'inquiétaient à l'idée d'évoluer sur des royaumes uniques, surtout sur le serveur PvP.

Le paladin mort-vivant, la combinaison plébiscitée sur la bêta

Même si la classe la plus jouée est celle du chasseur, un résultat peu surprenant si l'on considère qu'elle excelle à bas niveau, le paladin mort-vivant, grande nouveauté de WoW Forever, tire son épingle du jeu. Il apparaît que cette classe manquait cruellement aux membres de la Horde, faisant de cette combinaison la plus courante sur la bêta.

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Nous remarquons cependant que l'humain paladin arrive en seconde position de ce classement, et cela n'est pas le fruit du hasard. Le paladin peut à présent bénéficier de ses 3 spécialisations de manière viable, un important changement par rapport à Vanilla Classic, qui ne laissait le champ libre qu'à la branche du Sacré. Le nain chaman séduit aussi, même si les traits raciaux ne procurent pas satisfaction. Fort heureusement, le développeur prévoit des ajustements en la matière, ce qui devrait lever les derniers doutes quant à l'intérêt d'incarner un chaman dans l'Alliance.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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