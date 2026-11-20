Pour redonner tout son sens à la dimension jeu de rôle de WoW Forever, Blizzard souhaite casser la dictature du BIS au profit d'un équipement situationnel.

Le 8ème épisode du podcast de WoW Forever a été effectué en novembre 2026, et cette fois, les développeurs ont évoqué leur vision en matière d'équipement. Il apparaît que Blizzard compte bien bouleverser certaines habitudes en

Blizzard veut repenser la logique des objets BIS sur WoW Forever

Lors d'un podcast autour du design des classes et de l'équipement de WoW Forever, le développeur a expliqué par l'intermédiaire de "Moon" que l'équipe souhaite s'éloigner du concept traditionnel d'objet Best in Slot (BIS), jugé néfaste pour l'aspect jeu de rôle d'un MMO tel que Classic+. Plutôt que de voir les joueurs suivre mécaniquement une liste unique de pièces « parfaites » valables en toutes circonstances, Blizzard préfère encourager des choix d'équipement plus contextuels, adaptés aux rencontres, aux environnements ou à la façon de jouer.

Je veux essentiellement me débarrasser de la notion de BIS. Je pense que cela n'est pas une bonne chose pour un jeu vidéo censé reposer sur des systèmes de jeu de rôle. C'est pour cette raison que j'ai introduit le système de sous-types de créatures et le système de biomes, et dans le raid, c'est différent... Dans le raid, si vous allez dans l'aile gauche, c'est enneigé ; si vous allez dans l'aile droite, c'est hanté, donc différentes parties du raid auront différents biomes. Je pense donc que votre BiS devrait être différent pour chaque boss si vous établissez vraiment une liste de BiS théorique. Il devrait être basé sur la créature et le biome. L'équipement, c'est « je ne veux pas que vous pensiez au BIS » ; je veux juste que vous pensiez au combat qui se dresse devant vous et à la manière dont vous allez l'aborder.

Cette approche vise à casser l'effet « checklist » tout en conservant une vraie sensation de progression, notamment grâce à des objets rares capables de rester pertinents durablement et à des sources de récompenses plus variées comme les quêtes ou les métiers.

Du côté de la communauté, l'annonce suscite toutefois des réactions partagées : beaucoup rappellent que, tant qu'il existe des statistiques et des simulations, les joueurs finiront toujours par calculer un équipement optimal pour chaque boss, ce qui pourrait ironiquement obliger à transporter encore plus d'objets dans son inventaire. De plus, l'idée de devoir potentiellement farmer de l'équipement de résistance à divers éléments risque de déplaire, étant donné qu'une telle tâche s'apparente à une véritable corvée.

Zirene tease un objet qui booste les stats quand les sacs sont pleins

En parallèle de cette réflexion sur la méta et l'optimisation, "Zirene" a également teasé un objet particulièrement atypique : une pièce d'équipement qui accorde des statistiques bonus lorsque les sacs du personnage sont intégralement remplis. Cette idée prend volontairement le contre-pied des habitudes habituelles des joueurs, qui passent leur temps à trier leur inventaire et à libérer de l'espace avant de partir en raid ou en donjon.

À travers ce teasing, le développeur illustre sa volonté d'intégrer des objets décalés, dotés d'effets originaux et mémorables qui sortent du simple ajout passif de caractéristiques. C'est aussi un clin d'œil malicieux aux débats autour de la gestion de l'inventaire et du min-maxing, puisque les joueurs les plus pointilleux risquent de se retrouver à remplir délibérément leurs sacs d'objets inutiles juste pour activer ce bonus en combat, une idée originale, mais qui pourrait également déplaire.