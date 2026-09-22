WoW Forever connaît un lancement de beta historique qui dépasse les attentes de Blizzard

WoW Forever confirme déjà l'engouement massif de sa communauté. Lancée le 17 septembre malgré un accès payant via le pack épique des Éolides, la bêta publique pulvérise tous les records d'affluence et prend d'assaut Twitch comme Reddit.

L'annonce de WoW Forever au cours de la BlizzCon 2026 a eu l'effet d'une bombe, même si nombreux sont ceux qui avaient deviné que Classic+ allait voir le jour. Moins d'une semaine plus tard, le 17 septembre 2026, la beta ouvrait ses portes. Pour y accéder, il est nécessaire de s'offrir le pack épique des Éolides, affiché à un prix de 59.99 €. Malgré cette contrainte, la population afflue à tel point que les attentes de Blizzard ont été dépassées.

Des serveurs pris d'assaut et un record de fréquentation en 17 ans pour la beta de WoW Forever

WoW Forever déchaîne déjà les passions alors que sa sortie a été programmée le 5 novembre. Le lancement de sa beta publique a provoqué un tel rassemblement de joueurs que l'infrastructure de test a failli céder sous la charge. Cet engouement massif a profondément marqué l'équipe de développement, à commencer par Josh Greenfield : le développeur de WoW Classic a déclaré sur X qu'il s'agissait tout simplement des chiffres de fréquentation les plus impressionnants qu'il ait vus en 17 ans de carrière chez Blizzard.

Man, it was hard to sleep last night, I was so excited. Beta has been... crazy. The craziest numbers I've seen in 17 years working at Blizzard and almost 8 years on classic.



We've got something really special here. — Josh Greenfield (@AggrendWoW) September 18, 2026

Face à ce succès historique, le développeur confirme tenir avec cette version Classic+ un projet d'une ampleur inédite pour la franchise, et il n'est pas difficile de croire cela.

Twitch, Reddit et créateurs de contenu : le phénomène raz-de-marée

"Asmongold", sans doute le streamer le plus célèbre de WoW, a prouvé cela en réunissant dans ses guildes "Olympus" « plus de joueurs que dans l'armée albanaise » au cours de la soirée du 21 septembre. Les itérations d'Olympus ont pris une envergure tellement importante, qu'il n'est pas rare de croiser des membres d'Olympus 11, 12, ou encore 26. D'autres streamers rassemblent déjà des communautés impressionnantes, dont les prouesses sont régulièrement rapportées sur Reddit.

En dépit des problèmes, du niveau maximal pour l'instant plafonné à 20 et du fait que WoW n'est pas le jeu le plus excitant à visionner en streaming, WoW Forever s'est installé en tête des titres les plus vus sur Twitch depuis l'ouverture de la beta. Classic+ a su dépasser, en termes de nombre de vues, des géants tels que LoL Classic ou GTA 5.

Le fil Reddit abonde de publications, alors que le jeu n'est pas encore officiellement sorti. Qu'en sera-t-il lors du lancement en novembre ?

Blizzard semble ainsi en bonne voie de réussir le plus grand tour de force de l'histoire du MMORPG, reste maintenant à espérer que le développeur saura tenir la cadence, en proposant vraiment une aventure WoW qui durera indéfiniment.