Retrouvez des informations relatives aux quêtes hebdomadaires de WoW Forever dans cet article (modes PvP et PvE).

WoW Forever accueille diverses nouveautés par rapport à Classic, et pour la première fois sur une version de Vanilla, des quêtes hebdomadaires octroyant des récompenses intéressantes sont disponibles. L'une concerne le mode PvP, l'autre le PvE. Afin de vous aider à ne pas manquer ces avantages, nous vous expliquons ici où les récupérer.

La Weekly PvP, comment l'obtenir ?

Pour gagner des points de ranking et un peu d'honneur sur WoW Forever, il est rentable de compléter toutes les semaines la quête hebdomadaire PvP, qui s'obtient en interagissant avec Sifflote Pulvériz dans la ville de Gadgetzan à Tanaris (dans l'arène au centre).

L'avantage de cette quête est qu'elle est rattrapable : si vous ne l'avez pas effectuée la première semaine, vous serez autorisé à la valider plus tard. Par exemple si vous commencez en semaine 2, vous devrez d'abord faire celle de la première semaine de la saison. Les missions sont confiées sont relativement simples, et consistent à gagner des duels ou des champs de bataille spécifiques. En guise de récompense, vous recevrez 500 points de ranking ainsi que 300 points d'honneur.

La quête hebdomadaire PvE, où l'accepter ?

Chaque semaine, il est possible de récupérer une quête auprès de Pix Xizzix à Baie-du-Butin dans la Vallée de Strangleronce, la gobeline responsable des offres liées aux Réaux de Terremine ternis. Cette quête vous invitera simplement à parcourir différents donjons pour ramasser un objet sur le boss final.

Une fois complétée, il vous suffit de la remettre à Baie-du-Butin pour obtenir la Sacoche de Terremine. Celle-ci contient des composants d'artisanat variés, ainsi que des objets valant un certain montant d'or auprès d'un marchand :

Ne manquez donc pas cette opportunité de vous enrichir, surtout en début d'extension : pour rappel, la monture épique et le crafting d'équipements pré-BIS mettront vos finances à l'épreuve.