Les Plans de métier niveau 300 (Blueprint) importent beaucoup aux joueurs de WoW Forever : découvrez ici sur quels boss et dans quelles instances les acquérir.

WoW Forever accueille plusieurs nouveautés concernant les professions : des recettes supplémentaires sont disponibles pour tous les métiers de crafting, tandis que ceux qui ont opté pour la récolte découvrent des minerais et des plantes inédites. En plus de cela, le feu de camp permet de bénéficier de buffs ou d'avantages propres à chaque profession, mais pour cela, encore faut-il savoir où trouver les plans (Blueprints).

Où récupérer les Plans niveau 300 pour chaque métier sur WoW Forever ?

Une fois le niveau 300 atteint dans vos métiers sur WoW Forever, vous avez la possibilité de disposer de l'objet de campement au rang maximal (tier 3), en faisant l'acquisition d'un Plan (Blueprint) spécial. Comme pour le niveau 140, cela exige de looter un objet en donjon sur un boss spécifique. Les alchimistes peuvent ainsi créer leur propre laboratoire, tandis que les cuisiniers pourront bénéficier d'un four pour concocter les meilleurs plats d'Azeroth. Le tableau suivant vous indique où obtenir les Plans de tous les métiers, secondaires compris. Notez que le drop n'est pas garanti.

Bien entendu, tous ces plans sont également disponibles via l'hôtel des ventes, puisqu'ils ne sont pas liés quand ramassés. Les métiers sont plus importants sur WoW Forever qu'ils ne l'étaient sur Classic, alors ne tardez pas à vous y intéresser, de belles surprises vous attendent.