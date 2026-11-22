WoW Forever accueille plusieurs nouveautés concernant les professions : des recettes supplémentaires sont disponibles pour tous les métiers de crafting, tandis que ceux qui ont opté pour la récolte découvrent des minerais et des plantes inédites. En plus de cela, le feu de camp permet de bénéficier de buffs ou d'avantages propres à chaque profession, mais pour cela, encore faut-il savoir où trouver les plans (Blueprints).
Où récupérer les Plans niveau 300 pour chaque métier sur WoW Forever ?
Une fois le niveau 300 atteint dans vos métiers sur WoW Forever, vous avez la possibilité de disposer de l'objet de campement au rang maximal (tier 3), en faisant l'acquisition d'un Plan (Blueprint) spécial. Comme pour le niveau 140, cela exige de looter un objet en donjon sur un boss spécifique. Les alchimistes peuvent ainsi créer leur propre laboratoire, tandis que les cuisiniers pourront bénéficier d'un four pour concocter les meilleurs plats d'Azeroth. Le tableau suivant vous indique où obtenir les Plans de tous les métiers, secondaires compris. Notez que le drop n'est pas garanti.
|Métier
|Plan
|Boss
|Donjon
|Travail du cuir
|Plan : machine à coudre
|Vectus
|Scholomance
|Herboristerie
|Plan : hybrideur de graines
|Tendris Crochebois
|Hache-Tripes Ouest
|Alchimie
|Plan : laboratoire d'alchimie
|Ras Murmegivre
|Scholomance
|Ingénierie
|Plan : établi d'anarchiste
|Ezra Grimm
|Stratholme (entrée principale)
|Couture
|Plan : métier à tisser
|Baronne Anastari
|Stratholme (UD)
|Minage
|Plan : fonderie en fusion
|Ambassadeur Cinglefouet
|BRD
|Enchantement
|Plan : forge arcanique
|Nanaya
|La terrasse du Façonneur
|Forge
|Plan : forge magistrale
|Seigneur golem Argelmach
|BRD
|Dépeçage
|Plan : établi de trappeur
|La Bête
|UBRS
|Secourisme
|Plan : laboratoire de médecin de peste
|Docteur Theolen Krastinov
|Scholomance
|Cuisine
|Plan : four en fer
|Intendant Zigris
|LBRS
|Pêche
|Plan : hutte de pêche
|Jammal'an le prophète
|Temple d'Atal'Hakkar
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Bien entendu, tous ces plans sont également disponibles via l'hôtel des ventes, puisqu'ils ne sont pas liés quand ramassés. Les métiers sont plus importants sur WoW Forever qu'ils ne l'étaient sur Classic, alors ne tardez pas à vous y intéresser, de belles surprises vous attendent.
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