WoW Forever : L'instanciation du monde est en train de gâcher l'expérience sur la bêta

Alors que la sortie officielle de WoW Forever approche, l'instanciation dynamique du monde ouvert cristallise le mécontentement de la communauté. Entre ruptures d'immersion et abus en PvP, le système de sharding menace de gâcher l'expérience Classic+.

La bêta de WoW Forever permet aux joueurs de tester Classic+, et à Blizzard d'ajuster certains aspects en prévision de la sortie officielle en novembre 2026. Les équilibrages ont ainsi lieu chaque jeudi, mais il y a un point qui pose toujours au problème à la communauté, et sur lequel le développeur n'a pas encore apporté de réponse satisfaisante. L'instanciation du monde ouvert suscite de nombreuses plaintes via Reddit et les forums.

Le sharding, un système à l'origine de l'instanciation du monde de WoW Forever

Au cours de la BlizzCon 2026, Blizzard avait crée la surprise en indiquant que vous jouerez tous sur les mêmes royaumes sur WoW Forever. Un seul serveur PvP est par exemple disponible, rappelant le fonctionnement des mégas serveurs de SoD. Tous les joueurs se retrouvent ensemble, sans distinction de nationalité ou de région du monde, et pour gérer un tel volume de population en évitant la surcharge, le développeur fait appel à un système d'instanciation des zones : le sharding.

Concrètement, si vous vous promenez à la Marche de l'Ouest et que vous pénétrez dans la Vallée de Strangleronce par la mer, le jeu vous bascule instantanément d'une « couche » (layer) à une autre, entraînant l'apparition ou la disparition brutale de dizaines de joueurs sous vos yeux. Le même phénomène se produit en acceptant une invitation dans un groupe.

Layering et sharding, quelle différence ?

Pour bien comprendre, il convient de distinguer deux technologies d'instanciation que Blizzard emploie : le layering et le sharding. Avec le layering, c'est l'intégralité du continent qui est dupliquée en plusieurs exemplaires virtuels. Même si une zone spécifique est désertique, elle existe en autant de « couches » que l'ensemble du monde en requiert. À l'inverse, le sharding découpe le jeu zone par zone de façon dynamique.

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Beaucoup plus économique en ressources de serveurs pour le développeur, cette méthode pose néanmoins un problème majeur sur Classic : les cartes originales d'Azeroth n'ont jamais été conçues techniquement pour le sharding. En franchissant simplement la frontière invisible entre deux régions, le système vous bascule d'une instance à l'autre sans ménagement, provoquant des ruptures visuelles et des disparitions immédiates de personnages.

Pourquoi l'instanciation exaspère autant les joueurs de WoW Forever ?

Le fonctionnement du sharding vient heurter de plein fouet ce qui fait l'essence même de l'expérience Classic : l'immersion et la sentiment d'appartenir à un monde persistant. La traversée des zones devient imprévisible et absurde, à l'image des zeppelins et des bateaux, dans lesquels des dizaines de joueurs apparaissent comme par magie après un écran de chargement, ou des groupes de joueurs qui s'évaporent subitement en acceptant une simple invitation.

Pire encore, sur le serveur PvP, ces transitions intempestives sont désormais une véritable faille exploitée par certains joueurs. Il n'est pas rare d'en voir certains sauter d'un layer à l'autre ou franchir la limite d'une zone pour réinitialiser un combat mal engagé et échapper à une mort certaine. En privant les royaumes de leur identité unique et en empêchant la création d'une communauté locale où la réputation de chacun compte, ce système ultra-instancié menace de transformer le monde ouvert de WoW Forever en une succession de micro-donjons déconnectés les uns des autres.

Cette publication sarcastique partagée sur Reddit témoigne de la frustration ressentie par les joueurs.

Il faut bien le concéder à Blizzard, ils ont fait un travail incroyable pour donner l'impression qu'on est dans un monde ouvert vivant... alors qu'en réalité, on est juste dans de petites instances à peine connectées entre elles ! Une prouesse technologique incroyable sous nos yeux.

Le commentaire le plus plébiscité affirme qu'il s'agit du « problème numéro 1 détruisant toute sa hype pour WoW Forever », et les publications faisant état de ce problème abondent sur Reddit. Malgré ces sollicitations générales, le développeur n'a pas encore proposé de solution pour l'instant. Espérons à présent que Blizzard trouvera la formule magique pour résoudre cela avant le lancement de Classic+ le 5 novembre prochain.