Retrouvez des informations utiles concernant le donjon de la Terrasse du Façonneur de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours du niveau 58, vous avez tout intérêt à vous aventurer dans l'instance du Cratère d'Un'Goro, la Terrasse du Façonneur (Shaper's Terrace). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Comment entrer dans le donjon de la Terrasse du Façonneur ?

Sur WoW Forever, l'instance de la Terrasse du Façonneur est située au Cratère d'Un'Goro, plus précisément au nord du Refuge des Marshall. En sortant du camp, prenez à gauche puis engouffrez-vous dans les hauteurs en 55, 8. Vous apercevrez rapidement la pierre de rencontre, et pourrez continuer en empruntant l'escalier jusqu'en 48, 6 pour entrer dans l'instance.









Quelles sont les quêtes disponibles dans la Terrasse du Façonneur sur WoW Forever ?

Alliance

Une première quête s'obtient à Forgefer : adressez-vous au Conservateur en chef Thorius dans le Hall des explorateurs pour accepter La voie à suivre.

: adressez-vous au Conservateur en chef Thorius dans le Hall des explorateurs pour accepter La voie à suivre. Ce PNJ vous remettra également Panique sur le site de fouilles.

Recherche digeste se récupère dans l'instance.

Horde

Rendez-vous à Fossoyeuse pour interagir avec le Maître apothicaire Faranell dans l'Apothicarium et obtenir Le cristal ténébreux.

Au même endroit, le Chimiste Fuely vous remettra Essence de gelées suintantes.

À Mulgore, Mayena Chercheterre vous invitera à compléter Éléments cristallins.

Le donjon de la Terrasse du Façonneur vous confrontera notamment à des raptors et des élémentaires. L'instance se complète relativement rapidement à condition de savoir quoi faire. N'oubliez pas de ramasser les cristaux de couleur (rouge, bleu, vert, jaune, 15 de chaque) pour invoquer les raptors puis le boss final, en tenant compte du fait que la console de celui de neige est cachée derrière une cascade. Vous ne devriez pas rencontrer de difficulté à repérer les autres consoles si vous explorez les lieux.