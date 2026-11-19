Le système de ranking à PvP est différent de Classic sur WoW Forever ; retrouvez des explications sur son fonctionnement dans cet article.

WoW Forever a été lancé au début du mois de novembre 2026, et de nombreux joueurs ont atteint le niveau maximal. Alors que le farming de l'équipement pré-BIS bat son plein, certains d'entre vous s'intéressent déjà au mode PvP, mais le système a changé par rapport à Vanilla Classic. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous expliquons ici le fonctionnement des rangs et de l'honneur sur WoW Forever.

Comment augmenter de rang PvP sur WoW Forever ?

Contrairement à WoW Classic, le système de ranking en PvP de Forever ne nécessite pas d'accumuler des points d'honneur pour monter en rang. En effet, seule la participation à des champs de bataille octroie des points de ranking.

Votre progression peut être consultée via votre feuille de personnage. Le passage de chaque rang à un autre requiert un certain montant de points : par exemple, pour évoluer du rang 0 au rang 1, vous aurez besoin de 900 points de ranking. Chaque victoire en champ de bataille en accorde 150, tandis que les défaites en rapportent beaucoup moins (selon votre performance). Une limite hebdomadaire de points de ranking est en place, si bien qu'au-delà d'un certain cap, vous ne pourrez plus monter en rang avant la semaine suivante. À titre exemple, lors de la semaine du 18 novembre 2026, la limite était de 8000 points de ranking.

À quoi servent les points d'honneur ?

Les points d'honneur demeurent utiles sur WoW Forever, puisqu'ils font désormais office de monnaie pour acquérir l'équipement PvP rare et épique, ainsi que les montures et les consommables. Ces biens sont disponibles à Hurlevent ou à Orgrimmar.

Notez cependant qu'en plus de l'honneur, vous aurez besoin de certaines marques de champ de bataille pour acquérir les pièces de votre choix. Des restrictions liées à un rang minimal sont aussi en vigueur, vous ne pourrez par exemple pas obtenir les montures sans le rang 11. Pour remporter des points d'honneur, il vous suffit d'éliminer des membres de la faction adverse en BG ou en monde ouvert, ou de compléter des champs de bataille. La prise d'objectifs, par exemple un drapeau ramené au Goulet des Chanteguerres, accorde de l'honneur supplémentaire.

Le système de ranking en PvP sur WoW Forever n'est donc pas particulièrement difficile à comprendre, alors si vous aspirez à accéder au rang 14 un jour, n'hésitez pas à parcourir les champs de bataille régulièrement pour monter en grade au fur et à mesure.