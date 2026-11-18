Après une bêta historique, WoW Forever est officiellement sorti et suscite un engouement encore jamais vu dans toute l'histoire du MMORPG.

Le lancement de WoW Forever restera incontestablement gravé dans l'histoire de Blizzard. Alors que les joueurs s'accordent à dire que l'expérience fluide et l'absence quasi-totale de lags sur les serveurs relèvent de l'exploit technique pour un tel raz-de-marée, Blizzard a partagé des statistiques officielles tout bonnement vertigineuses.

Des chiffres vertigineux et un record absolu de fréquentation

Deux semaines seulement après son lancement officiel, WoW Forever pulvérise toutes les attentes. D'après les données communiquées par Blizzard et relayées par la communauté, le succès surpasse de très loin la période pourtant déjà très prometteuse de la bêta (qui s'était clôturée sur un impressionnant score de 8,8 millions de personnages créés).

Another fun statistic for you! #WoWForever has more people playing weekly than we've seen in World of Warcraft in 15 years! Thank you all for joining us in Azeroth. We're doing this together, for Forever! 💙♾️ — Holly Longdale (@TheWindstalker) November 18, 2026

Holly Longdale a d'ailleurs confirmé un jalon historique : le titre enregistre le plus grand nombre de joueurs hebdomadaires actifs sur World of Warcraft depuis 15 ans, et plus de 15 millions de personnages ont été crées.

15 160 147 personnages créés (un record mondial écrasant la dynamique de la bêta) ;

1 480 343 357 de quêtes terminées ;

9 786 925 806 ennemis vaincus à travers Azeroth. ;

71 309 889 groupes formés pour partir à l'aventure ;

28 938 569 victimes enregistrées en PvP ;

196 851 761 morts de joueurs, avec une mention spéciale pour l'Archimage Arugal, désigné comme le boss le plus dangereux et mortel de ce début d'aventure ;

140 764 guildes créées et 28 696 386 objets de campement utilisés.

Le tour de force technique de Blizzard : des serveurs d'une fluidité exemplaire

Au-delà de l'afflux massif de joueurs et des courbes de progression fulgurantes, c'est un autre aspect qui retient l'attention et fait l'unanimité : la stabilité technique des serveurs. Habituellement, les lancements d'envergure chez Blizzard s'accompagnent de leur lot de frustrations, de files d'attente interminables, de plantages de zones et d'un lag de zone rendant les combats injouables. Sur WoW Forever, c'est tout l'inverse. Grâce à une architecture particulièrement robuste et une gestion optimisée des flux, les équipes ont réussi à absorber des millions de connexions simultanées sans accroc majeur.

Le confort de jeu reste ainsi totalement préservé, qu'il s'agisse des zones de départ pourtant saturées dès les premiers jours ou des affrontements massifs en JcJ ouvert. Pour la communauté, c'est un véritable soulagement : les joueurs peuvent explorer, enchaîner les donjons et valider leurs quêtes dans des conditions optimales.

WoW Forever s'impose ainsi non seulement comme un carton commercial et populaire, mais aussi comme une masterclass technique de la part des équipes de développement. Que pensez-vous de ces statistiques impressionnantes ? Avez-vous rencontré des difficultés pour vous connecter ou profitez-vous pleinement de cette fluidité exemplaire en jeu ?