WoW Forever : Lichen à volants, comment en obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 octobre 2026 à 11h06
Où trouver des Lichen à volants (Frilled Lichen) sur WoW Forever ? Nous vous expliquons ce qu'il faut savoir au sujet de ce composant d'artisanat dans cet article.
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WoW Forever : Lichen à volants, comment en obtenir ?

WoW Forever comprend de nouvelles recettes d'artisanat, nécessitant pour certaines des composants encore jamais vus sur une version de Vanilla. L'un d'entre eux est une plante, le Lichen à volants (Frilled Lichen), et nous vous indiquons comment en obtenir ci-dessous.

À quoi sert le Lichen à volants ?

Sur la bêta de WoW Forever, limitée au niveau 30, le Lichen à volants valait relativement cher, et ce n'est pas par hasard. Ce composant rare est utile à l'Enchantement d'arme (Clairvoyance), ainsi qu'à la préparation de la Teinture céruléenne par les alchimistes, qui nécessite 2 Lichens à volants.

Cette teinture est indispensable à la confection de pièces d'équipement via les métiers de la couture, du travail du cuir et de la forge, mais aussi à la réalisation de certains enchantements. Si vous voulez vous optimiser durant la montée en niveau, vous devrez donc acheter (ou fabriquer) plusieurs Teintures céruléennes. À titre d'exemple, se crafter la Corde cintrée embrasée en requiert 5, soit 10 Lichens.

Comment récupérer des Lichens à volants ?

Les Lichens à volants peuvent être acquis par les herboristes en supplément sur des plantes précises, mais le taux de drop serait assez bas, entre 4 et 20 % selon l'herbe cueillie :

  • Pacifique (1/25/50/100)
  • Feuilleargent (1/25/50/100)
  • Terrestrine (15/40/65/115)
  • Mage Royal (50/75/100/150)
  • Eglantine (70/95/120/170)
  • Étouffante (85/110/135/185)
  • Doulourante (100/125/150/200)
  • Aciérite sauvage (115/140/165/215)
  • Sang-royal (125/150/175/225)

Au regard de la tranche de compétence requise, il se peut que les Tombelines (120/145/170/220) soient aussi concernées, mais nous n'en avons pas la certitude pour l'instant.

frilled-lichen

Tous les joueurs pourront quoi qu'il arrive acquérir des Lichens à volants via l'hôtel des ventes, ou en se rendant au marché noir des Rives claires. Son prix ne pourra d'ailleurs pas excéder 5 PO : un gobelin en vend sans limite à ce tarif. Par ailleurs, les herboristes pourront toujours accorder quelques points d'héritage dans « Bountiful Harvest » de l'arbre de profession, pour augmenter la quantité de matériaux rares reçus (de 20 à 100 %). 

Que vous décidiez de ratisser les zones de bas niveau avec votre herboriste ou de faire vos emplettes auprès du gobelin des Rives claires, le Lichen à volants s'annonce comme la ressource incontournable pour sécuriser vos premières grosses optimisations d'artisanat sur WoW Forever.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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