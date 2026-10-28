WoW Forever : Lichen à volants, comment en obtenir ?

WoW Forever comprend de nouvelles recettes d'artisanat, nécessitant pour certaines des composants encore jamais vus sur une version de Vanilla. L'un d'entre eux est une plante, le Lichen à volants (Frilled Lichen), et nous vous indiquons comment en obtenir ci-dessous.
À quoi sert le Lichen à volants ?
Sur la bêta de WoW Forever, limitée au niveau 30, le Lichen à volants valait relativement cher, et ce n'est pas par hasard. Ce composant rare est utile à l'Enchantement d'arme (Clairvoyance), ainsi qu'à la préparation de la Teinture céruléenne par les alchimistes, qui nécessite 2 Lichens à volants.
Cette teinture est indispensable à la confection de pièces d'équipement via les métiers de la couture, du travail du cuir et de la forge, mais aussi à la réalisation de certains enchantements. Si vous voulez vous optimiser durant la montée en niveau, vous devrez donc acheter (ou fabriquer) plusieurs Teintures céruléennes. À titre d'exemple, se crafter la Corde cintrée embrasée en requiert 5, soit 10 Lichens.
Comment récupérer des Lichens à volants ?
Les Lichens à volants peuvent être acquis par les herboristes en supplément sur des plantes précises, mais le taux de drop serait assez bas, entre 4 et 20 % selon l'herbe cueillie :
- Pacifique (1/25/50/100)
- Feuilleargent (1/25/50/100)
- Terrestrine (15/40/65/115)
- Mage Royal (50/75/100/150)
- Eglantine (70/95/120/170)
- Étouffante (85/110/135/185)
- Doulourante (100/125/150/200)
- Aciérite sauvage (115/140/165/215)
- Sang-royal (125/150/175/225)
Au regard de la tranche de compétence requise, il se peut que les Tombelines (120/145/170/220) soient aussi concernées, mais nous n'en avons pas la certitude pour l'instant.
Tous les joueurs pourront quoi qu'il arrive acquérir des Lichens à volants via l'hôtel des ventes, ou en se rendant au marché noir des Rives claires. Son prix ne pourra d'ailleurs pas excéder 5 PO : un gobelin en vend sans limite à ce tarif. Par ailleurs, les herboristes pourront toujours accorder quelques points d'héritage dans « Bountiful Harvest » de l'arbre de profession, pour augmenter la quantité de matériaux rares reçus (de 20 à 100 %).
Que vous décidiez de ratisser les zones de bas niveau avec votre herboriste ou de faire vos emplettes auprès du gobelin des Rives claires, le Lichen à volants s'annonce comme la ressource incontournable pour sécuriser vos premières grosses optimisations d'artisanat sur WoW Forever.
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