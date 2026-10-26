WoW Forever : De nouveaux ajustements des sorts raciaux ont été communiqués

Juste avant que la réservation des noms ne soit disponible sur WoW Forever -et donc la création de personnages-, Blizzard a mis en place de nouveaux ajustements concernant les traits raciaux. Les Humains, les Éolides, les Nains, les Orcs et les Taurens sont concernés, au grand désespoir des Morts-vivants qui attendent avec impatience un buff depuis le patch du 16 octobre de la bêta. Afin d'en savoir un peu plus, nous vous invitons à consulter les détails de la mise à jour des compétences raciales du 26 octobre ci-dessous.

Sorts raciaux : la mise à jour du 26 octobre, avant la sortie de WoW Forever

Alors que nous approchons du lancement de WoW Forever, nous avons réfléchi aux retours que nous avons reçus concernant les compétences raciales et les traits passifs : certains joueurs ont le sentiment que certains des nouveaux traits raciaux sont trop génériques, tandis que d'autres s'inquiètent du fait que certains sont objectivement plus puissants que d'autres.

En effectuant une dernière révision de ces éléments, nous avons donné la priorité à l'identité raciale, ce qui signifie que certaines races seront naturellement légèrement plus efficaces que d'autres dans certains rôles de combat. Là où nous avions remplacé des traits raciaux axés sur les rôles ou les classes par des traits génériques, nous faisons machine arrière. Une exception à cela concerne les spécialisations d'armes, comme la Spécialisation Épée des Humains ou la Spécialisation Hache des Orcs. Bien qu'elles possèdent une forte dimension d'immersion, il n'est pas bon à long terme pour les futures tables de loot de donjons et de raids d'être évaluées sous le prisme de types d'armes « obligatoires ».

Dans le même temps, nous procédons à un équilibrage de certains des bonus passifs restants afin de veiller à ce qu'ils n'altèrent pas les résultats d'une manière qui limiterait les préférences des joueurs.

Humain

Ruthless augmente désormais les chances de coup critique de 1 % (au lieu de 2 %).

Human Spirit augmente désormais l'Esprit de 10 % (au lieu de 5 %).

Nain

Earth Fury → (+2 % de dégâts et soins critiques) a été supprimé.

Ajout : Artisan's Precision → Augmente les chances de toucher avec les sorts et les attaques de 1 %.

Tauren

Plainsrunning donne désormais 2 % de vitesse de déplacement par cumul (au lieu de 1 %), pour une augmentation maximale totale de 60 % (au lieu de 30 %).

Plainsrunning n'augmente plus la vitesse de déplacement en monture.

Endurance ne fournit plus de modificateurs au-delà des 5 % de PV supplémentaires (plus de modificateurs de chances de toucher ou de dégâts critiques).

Orc

Savage a été supprimé (+1 % de chances de coup critique).

Command a été réintégré, augmentant les dégâts des familiers du Démoniste et du Chasseur de 5 %.

Éolide