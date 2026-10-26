WoW Forever : De Gilnéas à Un'Goro : Les indices sur les futurs raids, donjons et zones

Alors que WoW Forever s'apprête à enrichir le contenu de Vanilla avec des instances inédites, la bêta et les révélations des développeurs ont déjà laissé entrevoir la suite. Entre portails dissimulés et zones mystérieuses, Azeroth déborde d'indices sur les prochains terrains de jeu à venir.

WoW Forever va amener plusieurs donjons inédits sur une version de Vanilla, et 9 d'entre eux ont été présentés, certains ayant été testés sur la bêta par la communauté. Au fur et à mesure des mises à jour de contenu, d'autres instances feront leur apparition, et il est d'ores et déjà possible d'émettre quelques hypothèses. En effet, lors du 5ème épisode de podcast, quelques pistes ont été évoquées. Le développeur a d'ailleurs indiqué « s'assurer de poser les bases pour l'avenir », en ajoutant des portails d'entrée de donjon ou des monuments qui n'existaient pas avant. Vous en avez peut-être remarqué quelques-uns, et nous vous résumons ici les découvertes en la matière effectuées durant la bêta.

1- Le Manoir du Bois de la Pénombre

Pendant le l'épisode 5 des podcasts consacrés à WoW Forever en octobre 2026, Clay Stone a plus ou moins mentionné le Manor Mistmantle du Bois de la Pénombre. Les membres de l'Alliance l'ont probablement remarqué en complétant la suite de quêtes de la Légende de Stalvan : un manoir de grande envergure a été observé, laissant penser qu'un donjon ou un raid pourrait être implanté par la suite.

2- Le site de fouilles des Mille Pointes

En regardant attentivement au sud-est des Mille Pointes, un portail d'instance se distingue au site de fouilles des Nains (Rustmaul Dig Site), dans le désert des Salines. Les joueurs de SoD connaissent probablement cet endroit, envahi par des Silithides, l'une des localisations des invasions précédant l'ouverture des portes d'Ahn Qiraj.





3- Bael Modan aux Tarides

Un autre site de fouilles se trouve dans les Tarides, au sud de la zone, non loin des instances des Souilles de Tranchebauge. Bael Modan abrite désormais un portail. Ce potentiel nouveau donjon pourrait permettre de percer le mystère qui entoure les lieux, évoqués pour la première fois après le Cataclysme : les nains auraient ont creusé, et ont ainsi découvert quelque chose « qui aurait dû rester enterré ».

4- La ferme des Paluns

Ceux qui ont déjà survolé le port de Menethil des Paluns ont probablement observé qu'une petite ferme était en place, mais jamais accessible sur Vanilla. WoW Forever change la donne, puisqu'il est à présent possible de s'y rendre depuis le site d'Excavation. Un portail est présent, laissant présager que les Paluns accueilleront non pas une, mais deux instances inédites.





5- Un raid au Cratère d'Un'Goro ?

Nos amis Chasseurs ont fait une découverte très intéressante sur la bêta. Blizzard a officiellement indiqué que le Cratère d'Un'Goro abritera le donjon Shaper's Terrace destiné aux aventuriers de niveau 58-60, et en faisant appel à l'Œil de l'aigle à l'intérieur, un potentiel portail de raid a été aperçu.

6- Les Rives claires cacheraient aussi quelque chose

La zone des Rives claires vous conduira vers le donjon Krol'dok Stronghold, mais cette nouveauté ne sera sans doute pas la seule. Un second portail non loin de Fort-lointain a été repéré.

7- Le retour de l'Enclave écarlate ?

Ceux qui ont vécu l'aventure SoD jusqu'à la fin avaient adoré découvrir la Nouvelle Avalon et le raid de l'Enclave écarlate dans les Maleterres de l'Est. Certains joueurs s'y sont rendus sur la bêta, et ont alors remarqué avec stupéfaction que rien n'avait bougé : le portail est toujours là, tout comme la petite ville. Néanmoins, si vous y mettez les pieds, vous serez sauvagement renvoyé vers le Chapelle. Et si Blizzard décidait de conserver les nouveautés de la Saison de la Découverte ? Karazhan et le Canyon de la Malechute pourraient donc faire leur retour, une hypothèse séduisante.

8- Gilnéas

Pour la première fois sur une version de Vanilla, il est possible d'apercevoir des bâtiments appartenant à la zone de Gilnéas, à partir de la Forêt des Pins argentés ou des Contreforts d'Hillsbrad. Malheureusement, personne n'a pu vérifier cela sur la bêta, puis que les eaux des alentours sont infestées de requins élites de niveaux 63, et que la zone est gardée par des Worgens tout aussi terrifiants.

Les possibilités de WoW Forever en matière de contenus inédits sont vastes. Nous n'avons évoqué que celles observées sur la bêta, mais d'autres nouveautés à venir pourraient se dessiner en explorant davantage Azeroth au niveau 60.

Blizzard montre une réelle volonté de concrétiser les vieux mythes et les projets abandonnés du Vanilla d'origine. Les spéculations vont bon train au sein de la communauté, mais une chose est sûre : Classic+ ne se contente pas de recycler la nostalgie, mais cherche à étendre l'univers de WoW là où l'histoire s'était autrefois arrêtée.

Et vous, quelle zone mystérieuse ou portail oublié d'Azeroth rêvez-vous de franchir dans les futures mises à jour ?